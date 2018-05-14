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Роспотребнадзор: Доля фальсификации молочной продукции на рынке не превышает 8%
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Роспотребнадзор: Доля фальсификации молочной продукции на рынке не превышает 8% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Амител
Специалисты Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в феврале-марте 2018 г. проверили качество молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как поясняется, проверки касались творога 9%, питьевого молока 3,2%, и сливочного масла 72,5% жирности. В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.
«Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных). Несоответствие по творогу выявлено по микробиологическим показателям, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения. Фальсификация немолочными жирами выявлена в восьми пробах молока из 90 отобранных, в шести пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что важной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти творога и двух сливочного масла. Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможностью осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии.
При этом, в ходе проверок не выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца с превышением нормативных значений радиологических показателей: цезия-137 и стронция-90. Указанное свидетельствует о том, что по показателям безопасности исследованная продукция соответствует всем установленным требованиям.
«Ситуация по обеспечению безопасности молока и молочной продукции остается на контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.
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