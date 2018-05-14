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Роспотребнадзор назвал долю фальсифицированной растительными жирами молочной продукции
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Роспотребнадзор назвал долю фальсифицированной растительными жирами молочной продукции 

Rambler News Service 1 час назад
Роспотребнадзор выявил фальсификацию растительными жирами в 8,9% проверенных проб молока и 8,2% проверенных проб творога, сообщила пресс-служба ведомства, комментируя результаты лабораторных исследований молочной продукции, проведенных по поручению правительства России в феврале-марте.
«Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных…Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 80% проверенных проб питьевого молока и 65% проб сливочного масла соответстовали всем обязательным требованиям.
«Исследования касались следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. В исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов. Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных)», — добавили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что «несоответствие в категории „творог“ выявлено по микробиологическим показателям, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения».
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Женский форум
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