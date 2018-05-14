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Среди молочных продуктов обнаружили 8 процентов фальсификата
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Среди молочных продуктов обнаружили 8 процентов фальсификата 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В результате самое большое количество недочетов выявлено при исследовании творога. Судя по микробиологическим показателям, были нарушены условия транспортировки и хранения.
При проверке на наличие антибиотиков превышение было обнаружено в пяти образцах молока, девяти творога и двух сливочного масла. Причинами этого могло стать несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления надлежащего контроля молока, уточнили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что наличие немолочных жиров выявлено лишь в восьми пробах молока из 90, отобранных для исследования, и в шести пробах творога из 73 отобранных.
Таким образом фальсификатом были признаны всего 8 процентов образцов. Информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтвердилась. Добавим, что в исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.
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