Среди молочных продуктов обнаружили 8 процентов фальсификата

В результате самое большое количество недочетов выявлено при исследовании творога. Судя по микробиологическим показателям, были нарушены условия транспортировки и хранения.

При проверке на наличие антибиотиков превышение было обнаружено в пяти образцах молока, девяти творога и двух сливочного масла. Причинами этого могло стать несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления надлежащего контроля молока, уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что наличие немолочных жиров выявлено лишь в восьми пробах молока из 90, отобранных для исследования, и в шести пробах творога из 73 отобранных.

Таким образом фальсификатом были признаны всего 8 процентов образцов. Информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтвердилась. Добавим, что в исследовании приняли участие около 250 федеральных и региональных брендов.