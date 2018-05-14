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Названы полезные продукты, опасные при еде натощак
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Названы полезные продукты, опасные при еде натощак 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению ученых, некоторые полезные продукты, съеденные на пустой желудок, на самом деле, крайне негативно сказываются на работе организма.
Ученые выяснили, какие полезные продукты, могут навредить вашему здоровью, если употреблять их натощак. Результаты исследования были опубликованы на «МедикФорум».
Cпециалисты заявили, что никакой пользы не принесут кисломолочные продукты, если употреблять их, предварительно не съев чего-нибудь, так как соляная кислота в желудке уничтожит все полезные бактерии, содержащиеся в кефире или йогурте.
Более того, употребление помидоров на пустой желудок увеличит его кислотность, а бананы могут резко повысить уровень магния, что неблагоприятно сказывается на сердце.
Опасно есть натощак груши, так как волокна, содержащиеся в продукте, могут повредить слизистую желудка, а также цитрусы, которые способны спровоцировать изжогу.
Также специалисты не советуют пить кофе натощак, так как этот напиток может повредить слизистую желудка, спровоцировать изжогу, а также привести к снижению уровня серотонина, что провоцирует депрессию.
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Женский форум
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