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На Amazon разбирают рекордными партиями «Валирийский огонь»
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На Amazon разбирают рекордными партиями «Валирийский огонь» 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
На сайте Amazon стремительными темпами набирает популярность созданный в Испании напиток Fuego Valyrio («Валирийский огонь»).
Он создан, как можно догадаться по мотивам сериала «Игра престолов».
Через несколько недель после старта, Fuego Valyrio стал самым продаваемым алкогольным напитком на этой площадке.
Разработали рецептуру необычного напитка два выпускника университета в ходе буйной вечеринки.
Популярный напиток такого же цвета как и зелье алхимиков, созданное для имитации разрушительного пламени драконов.
Если бутылку трясти — то интенсивность цвета усиливается, создавая «магический эффект». Известно, что вкус напитка от испанских студентов с нотками корицы и перца.
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