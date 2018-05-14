Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов

Роспотребнадзор провел по поручению правительства масштабное исследование молочных продуктов отечественного рынка. По результатам исследования был определен уровень немолочных жиров в молоке и твороге.

Проверка проводилась среди следующих категорий молочной продукции: питьевое молоко 3,2%, творог 9%, сливочное масло 72,5% жирности. Всего в лаборатории отправили образцы порядка 250 федеральных и региональных брендов, сообщает газета «Известия»

По результатам исследования жиры немолочного происхождения выявили в восьми пробах молока из 90 образцов и в шести пробах творога из 73 отобранных. Общее число нарушений не превысило 8 процентов. Роспотребнадзор сделал вывод, что информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается.

В ведомстве подчеркнули, что большинство наименований молока и сливочного масла производят в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Несоответствия, выявленные в категории «творог», связаны с нарушением требований к условиям хранения и транспортировки.