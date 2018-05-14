«Царь-орех»: зачем есть грецкие орехи

Грецкий орех— идеальный продукт для того, кто хочет укрепить память, стать умнее и здоровее. Это настоящий аристократ среди орехов, хотя орехом не является.

Желудь богов

В строго научном смысле грецкий орех — вовсе не орех, это костянка. Почему «грецкие»? Название это закрепилось в России из-за того, что первые крупные поставки целебных орехов были из Греции. При этом ареал произрастания орехового дерева намного шире, чем территория Балканского полуострова— от Америки до Средней Азии.

В Древней Греции эти плоды называли «желудями богов». Такое название они получили из-за своих целебных свойств. Ещё в античности было замечено, что регулярное потребление грецких орехов улучшает память и развивает мозг. Именно поэтому в Вавилоне грецкие орехи считались пищей для немногих — употреблять их простолюдинам воспрещалось — чтобы не стали больно умными.

Царь-орех

Грецкий орех заслуженно считается одним из самых полезных продуктов. Если ежедневно съедать хотя бы по одному ореху, можно значительно снизить вероятность атеросклероза. В ядрах грецкого ореха содержится железо, кобальт, цинк и медь. Кроме того, в грецких орехах много витаминов. Потребление этих плодов помогает при диабете, стрессе, сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии.

Мужчинам грецкий орех поможет восстановить потенцию, является хорошей профилактикой аденомы и простатита. Женщины могут есть орехи хотя бы для того, чтобы придать коже эластичность и красоту. Также из грецких орехов можно делать косметическое молочко, а отвар листьев грецкого дерева — отличное средство для мытья и укрепления волос.

Грецкие орехи — инопланетяне

Очевидно, все замечали сходство ядра грецкого ореха с человеческим мозгом. Эта параллель позволила Киру Булычеву опубликовать в журнале «Наука и жизнь» (в рубрике «Академия веселых наук») письмо от якобы пенсионера Ложкина, в котором убедительно доказывалось, что грецкие орехи — наши братья по разуму. Как утверждал Булычев, под каждой скорлупой ореха скрыта крепкая семья, идеальная форма жизни. Доказательства были такими убедительными, что в редакцию журнала стали приходить горы писем от читателей, решивших отказаться от поедания ореховых инопланетян. Такой вот «Ленин-гриб».

Как выбрать?

Ни в коем случае не покупайте очищенные орехи. Кроме того, что это небезопасно (мало ли, где они лежали), лежалые очищенные грецкие орехи теряют часть своих целебных свойств. Прежде, чем покупать килограмм — купите несколько штук на проверку. Если орехи в партии окажутся хорошими — зрелыми и вкусными — возьмите побольше. Грецкий орех — плод хитрый, не напрасно на мозг похож