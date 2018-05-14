10 рецептов сезонных вегетарианских блюд

Весной на прилавках магазинов становится все больше сезонных свежих продуктов. Много овощей (капуста, молодой картофель, спаржа и цуккини), зелени (базилик, салат, шпинат, сельдерей, щавель) и ягод, среди которых всеми любимые клубника и черешня. Не будем упускать момент: время готовить вегетарианские блюда!

1. Тщательно промойте молодой картофель с помощью губки. Разрежьте его на крупные дольки.

2. В большой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Выложите на сковороду дольки картофеля, очищенные и порезанные зубчики чеснока и веточки розмарина, приправьте солью и перемешайте.

3. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 15-ти минут. Снимите крышку и готовьте на среднем огне до образования золотистой корочки еще 7-10 минут, периодически перемешивая.

4. Подавайте блюдо горячим, по желанию добавив соус.

1. Отварите пасту в подсоленной воде «аль денте».

2. В сковороде обжарьте чеснеок в оливковом масле.

3. В блендере смешайте молоко, соль, перец, порошок маранта. Перелейте смесь в сковороду с чесноком и готовьте, помешивая, до загустения. Сняв с огня, добавьте зеленый горошек и перемешайте.

4. Переложите пасту в сковороду и перемешайте. Дайте постоять пару минут, чтобы паста пропиталась соусом. Подавайте готовое блюдо, по желанию украсив его свежей зеленью.

1. Мелко нарубите свежую капусту и потушите ее около 10-ти минут на воде с добавлением 1 ст.л. оливкового масла. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов.

2. Добавьте к капусте 1-2 столовые ложки овсяных хлопьев, перемешайте, влейте молоко и тушите еще 5 минут.

3. Получившуюся смесь снимите с огня, остудите и добавьте в нее яйцо. Перемешав, переложите смесь в порционные формы для выпечки. 4. Выпекайте в духовке около 15 минут до появления золотистой корочки.

1. Помидоры положите в глубокую миску и залейте кипятком. Дайте постоять несколько минут, а затем, переложив помидоры на доску, очистите от кожуры.

2. Перец нарежьте крупным кусочками и измельчите вместе с кусочками хлеба в блендере. Добавьте чеснок, базилик, лук, оливковое масло и уксус, снова перемешайте в блендере и поставьте получившуюся смесь в холодильник.

3. Из черешни удалите косточки и измельчите ее в блендере. Смешайте сок с гаспачо.

4. Подавайте блюдо: разлейте суп по тарелкам и украсьте оставшимися ягодками.

1. Приготовьте соус: выжмите сок половины апельсина и половинки лайма. Перелейте сок в емкость с крышкой, добавьте туда уксус, масло, мед, закройте и потрясите. По вкусу посолите и поперчите.

2. Оставшиеся два апельсина очистите, поделите на дольки и удалите белую пленку. Три небольшие репки очистите и нарежьте тонкой соломкой. Авокадо нарежьте кубиками.

3. Тонко нарежьте красный лук и смешайте его в со всем ингредиентами, кроме соуса.

4. Подавайте салат, выкладывая на тарелки и поливая соусом. Украсьте блюдо мелко нарубленной кинзой и, по желанию, кружочком апельсина.

1. Клубнику произвольно нарежьте. Киноа промойте, залейте молоком и отварите, доведя до кипения и оставив на среднем огне на 10-15 минут, периодически помешивая.

2. Добавьте к киноа кленовый сироп и корицу, после чего как следует перемешайте.

3. Разложите киноа по тарелкам, украсьте клубникой и подавайте, по желанию украсив готовое блюдо кокосовой стружкой.

1. Яблоки очистите от кожицы. Нарежьте их и стебли сельдерея соломкой.

2. Кинзу промойте и мелко нарубите.

3. Выкладывайте, перемешав, на блюдо, заправляя греческим йогуртом и украсив свежей кинзой.

1. Спаржевую фасоль очистите, нарежьте и проварите в кипящей соленой воде около 10-ти минут.

2. Овощи произвольно нарежьте и обжарьте, начиная с лука и моркови, постепенно добавляя перец и помидор. Посолите, поперчите. Тушите овощи 5-7 минут.

3. Смешайте овощи со спаржей и потушите еще 5-7 минут. Убавив огонь, добавьте мелко нарубленный чеснок и перемешайте рагу.

4. Блюдо готово! Подавайте горячим.

1. Кускус залейте водой, доведите до кипения и потомите на слабом огне, чтобы он впитал всю жидкость.

2. Брокколи приготовьте до полуготовности.

3. Лук зеленый мелко нарежьте и слега обжарьте в оливковом масле. Добавьте тмин, соль и перец по вкусу.

4. В блендере измельчите до однородной массы нут, кускус, лук, кунжутное масло и брокколи. Сформируйте котлетки и, обваляв их в сухарях, обжарьте до золотистой корочки.

5. Котлетки положите между булочками вместе с листьями салата. Блюдо готово!

1. Черешню промойте и удалите косточки. Промойте рукколу.

2. Лук нарежьте тонкими кольцами. Базилик крупно нарубите.

3. Смешайте сок лимона, оливковое масло и бальзамический уксус в отдельной миске.

3. Выкладывайте салат на тарелки в следующем порядке: сначала рукколу, затем лук, черешню и базилик, а сверху — моцареллу. По желанию приправьте молотым душистым перцем.

4. Подавайте салат, полив соусом и украсив листиками базилика.