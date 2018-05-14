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Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки молочной продукции
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Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки молочной продукции 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Проверка проводилась среди следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности.
Роспотребнадзор по поручению правительства провел проверку молочной продукции на содержание немолочных жиров. Ее результаты опубликованы на сайте ведомства.
Проверка охватывала 250 федеральных региональных брендов. Исследовался творог 9% жирности, питьевое молоко 3,2% жирности, сливочное масло 72,5% жирности. В ведомстве отметили, что сообщения о массовой фальсификации молочной продукции не подтвердились.
«Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла, а несоответствия в категории «творог» связаны с нарушением условий транспортировки и хранения.
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