Берёзовый дёготь всегда выручит: 18 неожиданных способов применения

Берёзовый дёготь — старинное средство, которое широко применяется в косметологии и медицине. Этот недорогой аптечный препарат, изготовленный на основе древесной смолы, отличается сильным и очень стойким ароматом. Этим не преминули воспользоваться смекалистые садоводы. Они заменили природным и безопасным в применении продуктом дорогостоящие препараты — инсектициды и не только.

Берёзовый дёготь может выступить в роли безопасного инсектицида

Если о такой стороне «дегтярной медали» вы слышите впервые, непременно возьмите это открытие на заметку. Ведь список вредителей, которым приходится не по нраву запах берёзового дёгтя действительно впечатляет.

1. Колорадский жук С помощью берёзового дёгтя можно легко и быстро прогнать с картофельной плантации прожорливого колорадского жука. Для этого в ведре воды (10 л) растворяют стружку 0,5 бруска хозяйственного мыла, добавляют к мыльному раствору 2 ч. ложки дёгтя и обильно смачивают этим пахучим эликсиром кусты картофеля, а также почву в междурядьях.

Колорадский жук не любит запах дёгтя

2. Луковая муха

Березовый дёготь выручит в борьбе с надоедливой луковой мухой, которая начинает вести свою подрывную деятельность практически сразу после появления всходов на грядке. С этой целью севок за несколько часов до посадки нужно замочить в дегтярном растворе (1 ч. ложка на 1 л воды).

Березовый дёготь защитит лук от луковой мухи

Через 2 недели после появления всходов пролейте междурядья лука раствором, приготовленным из 10 л воды и 1 ст. ложки дёгтя, повторив процедуру еще раз через 12-15 дней.

3. Морковная муха

Не нравится специфический запах берёзового дёгтя и другой мухе — морковной. Чтобы обезопасить от нее морковь и другие культуры семейства Зонтичные, к которым неравнодушен этот вредитель, в ведре воды растворяют 2 ч. ложки дёгтя и поливают растения под корень по предварительно увлажненной почве. За сезон проводят 4 таких корневых полива: 2 раза в июне и 2 раза в августе с интервалом 10-12 дней.

Аромат дёгтя отпугнет от морковной грядки морковную муху

4. Капустная муха

Несмотря на свое название, капустная муха вредит не только капусте, но и всем остальным культурам семейства Крестоцветные — редьке, репе, дайкону, редису, хрену и др. Причем сама муха — абсолютно безвредное создание, а вот ее личинки — настоящая гроза для этих овощей.

Личинка капустной мухи на пораженном растении. Фото с сайта wordpress.com Чтобы отпугнуть от посадок вредителя и не дать ему отложить яйца на растениях, почву на грядке, где растут культуры семейства Крестоцветные, мульчируют перепревшими опилками, намоченными в дегтярном растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). Процедуру проводят ранней весной и обновляют слой мульчи в начале августа.

5. Капустная белянка

«Дегтярные» опилки помогут отпугнуть от капусты и бабочек белянки, гусеницы которой тоже не прочь полакомиться аппетитными листочками. Однако в этом деле более действенным методом окажется смоченная в чистом берёзовом дёгте ветошь, которую подвешивают на колья в междурядьях капусты на высоте 40-50 см от земли.

Гусеницы капустной белянки

6. Проволочник

Не выносит запаха берёзовой смолы проворный проволочник, который так и норовит отведать на вкус клубни картофеля, корнеплоды моркови, свеклы, редьки, цветочные клубни и луковицы и другие подземные «лакомства».

Личинка проволочника

Для защиты картофеля от этого вредителя семенные клубни перед посадкой на 40-50 минут замачивают в растворе, приготовленном из 2 ч. ложек дёгтя и 10 л воды. Растения, выращенные из семян, для защиты от проволочника поливают таким раствором под корень 3-4 раза за сезон с интервалом 2-3 недели.

7. Паутинный клещ

Не устоит перед сильным ароматом березовой смолы и паутинный клещ, проявляющий особую активность в жаркую сухую погоду. Этот вредитель отличается крохотными размерами, зато урон садовым и огородным культурам наносит огромный.

Паутинный клещ

При первых признаках деятельности клеща обработайте растения раствором, приготовленным из 10 л воды, 3 ст. ложек дёгтя и 1/3 бруска мыла, уделив особое внимание тыльной стороне листьев.

8. Яблонная плодожорка

Чтобы защитить садовые насаждения от «посягательств» яблонной плодожорки и не дать бабочкам произвести яйцекладку, яблони, груши, абрикосы и другие деревья, подвергающиеся атакам гусениц этого вредителя, опрыскивают пахучим раствором. Его готовят из 10 л воды, 2 ч. ложек дёгтя и 1/3 бруска мыла. Обработку проводят в фазе «розового бутона» и сразу после цветения.

Яблоко, поврежденное личинкой яблонной плодожорки

Нелишними окажутся и емкости с дегтярным раствором (1 ч. ложка на 5 л воды), которые подвешивают в кроне деревьев незадолго до начала цветения. Купить дёготь можно не только в аптеке, но и в некоторых садовых магазинах. Загляните в наш маркет, там вы найдёте этот препарат. ^market_search [деготь,4]

9. Пилильщик

Пилильщик в зависимости от вида может повреждать самые разнообразные растения: смородину, крыжовник, яблоню, сливу, грушу и др. Но все разновидности этого опасного насекомого быстро ретируются подальше от насаждений, благоухающих дегтярным ароматом.

Личинки пилильщика активно поедают молодые листья

Чтобы защитить сад от этого насекомого, залейте 1 стакан просеянной древесной золы 5 л теплой воды и дайте смеси настояться сутки. Процедите настой, добавьте к нему 1/3 бруска мыла и 2 ст. ложки берёзового дёгтя, а затем опрыскайте растения, которые находятся в зоне риска, при набухании почек и повторите процедуру через 7-10 дней. Если вредители уже имеются, подобные обработки проводят после цветения с интервалом 12-14 дней.

10. Крыжовниковая огнёвка

Нередко получить достойный урожай крыжовника и смородины садоводам мешает крыжовниковая огнёвка, личинки которой повреждают завязи. Для защиты от этого насекомого ягодные кустарники опрыскивают раствором, приготовленным из 10 л воды, 50 мл берёзового дёгтя и 1/3 бруска мыла, перед цветением и сразу после него.

Преждевременно созревшие ягоды — признаки деятельности огневки. Фото автора.

11. Малинно-земляничный долгоносик

Почерневшие цветки и засохшая завязь на кустиках земляники садовой свидетельствуют о присутствии малинно-земляничного долгоносика. Чтобы исключить такое неприятное явление, обильно смочите кустики дегтярным раствором (2 ст. ложки и 30 г мыла на 10 л воды), проведя процедуру в фазе бутонизации 2 раза с интервалом 5-7 дней.

Засохшая завязь с надрезанными стебельками свидетельсвтуют о присутствии долгоносика. Фото с сайта umaine.edu И не забывайте, что, отпугнув долгоносика от земляничной плантации, вы можете оказать медвежью услугу малине, ежевике или шиповнику, на которые перекинется жук. Поэтому до цветения пару раз обработайте таким средством и эти ягодные культуры.

12. Вишнёвый долгоносик

Если в прошлом сезоне вишнёвый долгоносик нанес существенный урон вашему саду, следующей весной обязательно проведите для вишен, черешен и других косточковых культур дегтярную аромотерапию, которая не нанесет вреда ни вам, ни окружающей среде, зато надежно защитит деревья от этого вредителя.

Березовый дёготь защитит вишню и черешню от повреждения вишнёвым долгоносиком

Для этого растворите в ведре воды 1 ст. ложку берёзового дёгтя и 1/3 бруска мыла и тщательно смочите деревья из опрыскивателя таким пахучим раствором. Процедуру нужно провести ранней весной до распускания почек, повторить при распускании почек и незадолго до цветения.

13. Боярышница

Личинки боярышницы «орудуют» на яблонях, грушах, сливах, вишнях, абрикосах и других культурах семейства Розоцветные, активно поедая почки, молодые листья и бутоны.

Личинка боярышницы

Для того чтобы защитить сад от этого вредоносного насекомого, проведите ряд обработок деревьев раствором на основе 20 мл дёгтя, 1/2 бруска мыла и 10 л воды. Первую обработку проводят в фазе «зелёного конуса», вторую — незадолго до цветения, а последующие сразу после цветения с интервалом 2 недели (в зависимости от наличия гусениц).

14. Сливовая плодожорка

В нашей стране повсеместно распространена сливовая плодожорка, личинки которой значительно снижают качество и количество урожая слив, выедая изнутри мякоть и заставляя плоды осыпаться на землю раньше времени.

Личинка сливовой плодожорки

Чтобы защитить сливы от этого вредителя, сразу после цветения проведите опрыскивание деревьев дегтярно-мыльным раствором. Для его приготовления растворите в ведре воды (10 л) 0,5 бруска хозяйственного мыла, предварительно натерев его на тёрке, и добавьте 20 мл дёгтя. Процедуру повторите через 5-7 дней, а затем ещё раз через 3-4 недели.

15. Тля Для прожорливой тли «каждая погода благодать», и все садоводы не понаслышке знают, как быстро это насекомое и в жару, и в ненастье превращает молодые побеги в уродливые закорючки. Однако у этой зловредной букашки есть слабое место — она не выносит запах берёзового дёгтя.

Чтобы прогнать ненасытную тлю, нужно опрыскать пораженные растения дегтярным раствором 2 раза с интервалом 5-7 дней. Для этого натрите на тёрке 0,5 бруска дегтярного мыла и растворите стружку в 1 л горячей воды, а затем добавьте к мыльному раствору 1 ст. ложку берёзового дёгтя. 0,5 л такой смеси влейте в ведро воды и обильно смочите жидкостью листья и побеги.

16. Муравьи

Берёзовый дёготь поможет расправиться и с ближайшими «друзьями» тли — муравьями. Чтобы отвадить их, пасущих своих «коровок», от садовых насаждений, обмотайте штамбы деревьев и основания ветвей кустарников тряпками, смоченными в чистом берёзовом дёгте.

Муравьи и тля неразлучны

А «огородных» муравьев можно прогнать с грядок по-другому: налить сверху на муравейник 1-2 мл аптечного препарата. Насекомые тут же начнут упаковывать свой багаж и отправятся в дальнее путешествие.

17. Кроты

Что делать с насекомыми-вредителями понятно. Но у дачников есть и другие садовые враги, например, кроты. Своей активной подземной деятельностью они наносят существенный урон здоровью, а иногда и жизни садово-огородных насаждений.

Крот — непрошеный гость в любом саду

Чтобы прогнать этих непрошеных гостей с участка, смешайте 1 стакан дёгтя и 1/3 стакана растительного масла и пропитайте такой эмульсией куски ветоши. После этого раскопайте все кротовины, которые обнаружите на участке, вложите в каждый ход пахучую тряпку и засыпьте отверстия землей. После такой «аромотерапии» кроты быстро покинут оккупированную территорию.

18. Мыши и зайцы

Долгоиграющий аромат берёзового дёгтя с успехом применяют для защиты плодовых деревьев от повреждений грызунами в зимнее время. Если опасность исходит только от полевок, то приствольные круги молодых деревьев с нежной корой достаточно просто замульчировать опилками, пропитанными дегтярным раствором (1 ст. ложка на 10 л воды). А если в вашем саду орудуют ещё и зайцы, то более надёжным средством станет пахучая побелочная смесь, которую готовят из 8 л воды, 1 кг мела, 1 кг навоза и 3 ст. ложек берёзового дёгтя. Раствор нужно довести до консистенции сметаны и побелить им штамбы и нижние скелетные ветви.

Для защиты от грызунов в побелочный раствор добавляют берёзовый дёготь

Берёзовый дёготь имеет маслянистую консистенцию и плохо растворяется в холодной воде. Поэтому, готовя растворы для опрыскивания или корневого полива, сначала растворите его в небольшом количестве горячей воды, а затем получившуюся «болтушку» влейте в емкость с холодной водой. Эффект от такого пахучего средства не заставит себя долго ждать, и вы сможете в скором времени собрать щедрый урожай экологически чистых овощей и фруктов, обезопасив его от посягательств бесчисленной роты садово-огородных вредителей. Уважаемые читатели, а вы используете берёзовый дёготь на своей даче? Поделитесь в комментариях своими рецептами и расскажите, насколько эффективным оказался этот аптечный препарат при применении в вашем саду.