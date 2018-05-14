Берёзовый дёготь всегда выручит: 18 неожиданных способов применения 

Берёзовый дёготь — старинное средство, которое широко применяется в косметологии и медицине. Этот недорогой аптечный препарат, изготовленный на основе древесной смолы, отличается сильным и очень стойким ароматом. Этим не преминули воспользоваться смекалистые садоводы. Они заменили природным и безопасным в применении продуктом дорогостоящие препараты — инсектициды и не только.
Берёзовый дёготь может выступить в роли безопасного инсектицида
Если о такой стороне «дегтярной медали» вы слышите впервые, непременно возьмите это открытие на заметку. Ведь список вредителей, которым приходится не по нраву запах берёзового дёгтя действительно впечатляет.
1. Колорадский жук С помощью берёзового дёгтя можно легко и быстро прогнать с картофельной плантации прожорливого колорадского жука. Для этого в ведре воды (10 л) растворяют стружку 0,5 бруска хозяйственного мыла, добавляют к мыльному раствору 2 ч. ложки дёгтя и обильно смачивают этим пахучим эликсиром кусты картофеля, а также почву в междурядьях.
Колорадский жук не любит запах дёгтя
2. Луковая муха
Березовый дёготь выручит в борьбе с надоедливой луковой мухой, которая начинает вести свою подрывную деятельность практически сразу после появления всходов на грядке. С этой целью севок за несколько часов до посадки нужно замочить в дегтярном растворе (1 ч. ложка на 1 л воды).
Березовый дёготь защитит лук от луковой мухи
Через 2 недели после появления всходов пролейте междурядья лука раствором, приготовленным из 10 л воды и 1 ст. ложки дёгтя, повторив процедуру еще раз через 12-15 дней.
3. Морковная муха
Не нравится специфический запах берёзового дёгтя и другой мухе — морковной. Чтобы обезопасить от нее морковь и другие культуры семейства Зонтичные, к которым неравнодушен этот вредитель, в ведре воды растворяют 2 ч. ложки дёгтя и поливают растения под корень по предварительно увлажненной почве. За сезон проводят 4 таких корневых полива: 2 раза в июне и 2 раза в августе с интервалом 10-12 дней.
Аромат дёгтя отпугнет от морковной грядки морковную муху
4. Капустная муха
Несмотря на свое название, капустная муха вредит не только капусте, но и всем остальным культурам семейства Крестоцветные — редьке, репе, дайкону, редису, хрену и др. Причем сама муха — абсолютно безвредное создание, а вот ее личинки — настоящая гроза для этих овощей.
Личинка капустной мухи на пораженном растении. Фото с сайта wordpress.com Чтобы отпугнуть от посадок вредителя и не дать ему отложить яйца на растениях, почву на грядке, где растут культуры семейства Крестоцветные, мульчируют перепревшими опилками, намоченными в дегтярном растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). Процедуру проводят ранней весной и обновляют слой мульчи в начале августа.
5. Капустная белянка
«Дегтярные» опилки помогут отпугнуть от капусты и бабочек белянки, гусеницы которой тоже не прочь полакомиться аппетитными листочками. Однако в этом деле более действенным методом окажется смоченная в чистом берёзовом дёгте ветошь, которую подвешивают на колья в междурядьях капусты на высоте 40-50 см от земли.
Гусеницы капустной белянки
6. Проволочник
Не выносит запаха берёзовой смолы проворный проволочник, который так и норовит отведать на вкус клубни картофеля, корнеплоды моркови, свеклы, редьки, цветочные клубни и луковицы и другие подземные «лакомства».
Личинка проволочника
Для защиты картофеля от этого вредителя семенные клубни перед посадкой на 40-50 минут замачивают в растворе, приготовленном из 2 ч. ложек дёгтя и 10 л воды. Растения, выращенные из семян, для защиты от проволочника поливают таким раствором под корень 3-4 раза за сезон с интервалом 2-3 недели.
7. Паутинный клещ
Не устоит перед сильным ароматом березовой смолы и паутинный клещ, проявляющий особую активность в жаркую сухую погоду. Этот вредитель отличается крохотными размерами, зато урон садовым и огородным культурам наносит огромный.
Паутинный клещ
При первых признаках деятельности клеща обработайте растения раствором, приготовленным из 10 л воды, 3 ст. ложек дёгтя и 1/3 бруска мыла, уделив особое внимание тыльной стороне листьев.
8. Яблонная плодожорка
Чтобы защитить садовые насаждения от «посягательств» яблонной плодожорки и не дать бабочкам произвести яйцекладку, яблони, груши, абрикосы и другие деревья, подвергающиеся атакам гусениц этого вредителя, опрыскивают пахучим раствором. Его готовят из 10 л воды, 2 ч. ложек дёгтя и 1/3 бруска мыла. Обработку проводят в фазе «розового бутона» и сразу после цветения.
Яблоко, поврежденное личинкой яблонной плодожорки
Нелишними окажутся и емкости с дегтярным раствором (1 ч. ложка на 5 л воды), которые подвешивают в кроне деревьев незадолго до начала цветения. Купить дёготь можно не только в аптеке, но и в некоторых садовых магазинах. Загляните в наш маркет, там вы найдёте этот препарат. ^market_search [деготь,4]
9. Пилильщик
Пилильщик в зависимости от вида может повреждать самые разнообразные растения: смородину, крыжовник, яблоню, сливу, грушу и др. Но все разновидности этого опасного насекомого быстро ретируются подальше от насаждений, благоухающих дегтярным ароматом.
Личинки пилильщика активно поедают молодые листья
Чтобы защитить сад от этого насекомого, залейте 1 стакан просеянной древесной золы 5 л теплой воды и дайте смеси настояться сутки. Процедите настой, добавьте к нему 1/3 бруска мыла и 2 ст. ложки берёзового дёгтя, а затем опрыскайте растения, которые находятся в зоне риска, при набухании почек и повторите процедуру через 7-10 дней. Если вредители уже имеются, подобные обработки проводят после цветения с интервалом 12-14 дней.
10. Крыжовниковая огнёвка
Нередко получить достойный урожай крыжовника и смородины садоводам мешает крыжовниковая огнёвка, личинки которой повреждают завязи. Для защиты от этого насекомого ягодные кустарники опрыскивают раствором, приготовленным из 10 л воды, 50 мл берёзового дёгтя и 1/3 бруска мыла, перед цветением и сразу после него.
Преждевременно созревшие ягоды — признаки деятельности огневки. Фото автора.
11. Малинно-земляничный долгоносик
Почерневшие цветки и засохшая завязь на кустиках земляники садовой свидетельствуют о присутствии малинно-земляничного долгоносика. Чтобы исключить такое неприятное явление, обильно смочите кустики дегтярным раствором (2 ст. ложки и 30 г мыла на 10 л воды), проведя процедуру в фазе бутонизации 2 раза с интервалом 5-7 дней.
Засохшая завязь с надрезанными стебельками свидетельсвтуют о присутствии долгоносика. Фото с сайта umaine.edu И не забывайте, что, отпугнув долгоносика от земляничной плантации, вы можете оказать медвежью услугу малине, ежевике или шиповнику, на которые перекинется жук. Поэтому до цветения пару раз обработайте таким средством и эти ягодные культуры.
12. Вишнёвый долгоносик
Если в прошлом сезоне вишнёвый долгоносик нанес существенный урон вашему саду, следующей весной обязательно проведите для вишен, черешен и других косточковых культур дегтярную аромотерапию, которая не нанесет вреда ни вам, ни окружающей среде, зато надежно защитит деревья от этого вредителя.
Березовый дёготь защитит вишню и черешню от повреждения вишнёвым долгоносиком
Для этого растворите в ведре воды 1 ст. ложку берёзового дёгтя и 1/3 бруска мыла и тщательно смочите деревья из опрыскивателя таким пахучим раствором. Процедуру нужно провести ранней весной до распускания почек, повторить при распускании почек и незадолго до цветения.
13. Боярышница
Личинки боярышницы «орудуют» на яблонях, грушах, сливах, вишнях, абрикосах и других культурах семейства Розоцветные, активно поедая почки, молодые листья и бутоны.
Личинка боярышницы
Для того чтобы защитить сад от этого вредоносного насекомого, проведите ряд обработок деревьев раствором на основе 20 мл дёгтя, 1/2 бруска мыла и 10 л воды. Первую обработку проводят в фазе «зелёного конуса», вторую — незадолго до цветения, а последующие сразу после цветения с интервалом 2 недели (в зависимости от наличия гусениц).
14. Сливовая плодожорка
В нашей стране повсеместно распространена сливовая плодожорка, личинки которой значительно снижают качество и количество урожая слив, выедая изнутри мякоть и заставляя плоды осыпаться на землю раньше времени.
Личинка сливовой плодожорки
Чтобы защитить сливы от этого вредителя, сразу после цветения проведите опрыскивание деревьев дегтярно-мыльным раствором. Для его приготовления растворите в ведре воды (10 л) 0,5 бруска хозяйственного мыла, предварительно натерев его на тёрке, и добавьте 20 мл дёгтя. Процедуру повторите через 5-7 дней, а затем ещё раз через 3-4 недели.
15. Тля Для прожорливой тли «каждая погода благодать», и все садоводы не понаслышке знают, как быстро это насекомое и в жару, и в ненастье превращает молодые побеги в уродливые закорючки. Однако у этой зловредной букашки есть слабое место — она не выносит запах берёзового дёгтя.
Чтобы прогнать ненасытную тлю, нужно опрыскать пораженные растения дегтярным раствором 2 раза с интервалом 5-7 дней. Для этого натрите на тёрке 0,5 бруска дегтярного мыла и растворите стружку в 1 л горячей воды, а затем добавьте к мыльному раствору 1 ст. ложку берёзового дёгтя. 0,5 л такой смеси влейте в ведро воды и обильно смочите жидкостью листья и побеги.
16. Муравьи
Берёзовый дёготь поможет расправиться и с ближайшими «друзьями» тли — муравьями. Чтобы отвадить их, пасущих своих «коровок», от садовых насаждений, обмотайте штамбы деревьев и основания ветвей кустарников тряпками, смоченными в чистом берёзовом дёгте.
Муравьи и тля неразлучны
А «огородных» муравьев можно прогнать с грядок по-другому: налить сверху на муравейник 1-2 мл аптечного препарата. Насекомые тут же начнут упаковывать свой багаж и отправятся в дальнее путешествие.
17. Кроты
Что делать с насекомыми-вредителями понятно. Но у дачников есть и другие садовые враги, например, кроты. Своей активной подземной деятельностью они наносят существенный урон здоровью, а иногда и жизни садово-огородных насаждений.
Крот — непрошеный гость в любом саду
Чтобы прогнать этих непрошеных гостей с участка, смешайте 1 стакан дёгтя и 1/3 стакана растительного масла и пропитайте такой эмульсией куски ветоши. После этого раскопайте все кротовины, которые обнаружите на участке, вложите в каждый ход пахучую тряпку и засыпьте отверстия землей. После такой «аромотерапии» кроты быстро покинут оккупированную территорию.
18. Мыши и зайцы
Долгоиграющий аромат берёзового дёгтя с успехом применяют для защиты плодовых деревьев от повреждений грызунами в зимнее время. Если опасность исходит только от полевок, то приствольные круги молодых деревьев с нежной корой достаточно просто замульчировать опилками, пропитанными дегтярным раствором (1 ст. ложка на 10 л воды). А если в вашем саду орудуют ещё и зайцы, то более надёжным средством станет пахучая побелочная смесь, которую готовят из 8 л воды, 1 кг мела, 1 кг навоза и 3 ст. ложек берёзового дёгтя. Раствор нужно довести до консистенции сметаны и побелить им штамбы и нижние скелетные ветви.
Для защиты от грызунов в побелочный раствор добавляют берёзовый дёготь
Берёзовый дёготь имеет маслянистую консистенцию и плохо растворяется в холодной воде. Поэтому, готовя растворы для опрыскивания или корневого полива, сначала растворите его в небольшом количестве горячей воды, а затем получившуюся «болтушку» влейте в емкость с холодной водой. Эффект от такого пахучего средства не заставит себя долго ждать, и вы сможете в скором времени собрать щедрый урожай экологически чистых овощей и фруктов, обезопасив его от посягательств бесчисленной роты садово-огородных вредителей. Уважаемые читатели, а вы используете берёзовый дёготь на своей даче? Поделитесь в комментариях своими рецептами и расскажите, насколько эффективным оказался этот аптечный препарат при применении в вашем саду.