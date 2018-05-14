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Алтайские специалисты выявили некачественный сыр
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Алтайские специалисты выявили некачественный сыр 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» было выявлено: в плавленом продукте с сыром колбасный/копченый — массовая доля влаги выше нормы и в творожном сыре — массовая доля белка ниже нормы.
Показатель массовой доли влаги является важнейшим для оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Количество влаги в продукте характеризует его энергетическую ценность, так как чем больше в нем содержится воды, тем меньше полезных сухих веществ (белка, жира, углеводов и др.) в единице массы.
С содержанием воды тесно связаны стойкость продукта при хранении и его транспортабельность, а также пригодность к дальнейшей переработке, так как избыток влаги способствует протеканию ферментативных и химических реакций, активизирует деятельность микроорганизмов, в том числе таких, которые вызывают порчу продуктов, в частности плесневение. В связи с этим содержание влаги в объекте предопределяет условия и сроки его хранения.
Кроме того, количество воды в сырье влияет на технико-экономические показатели работы предприятий.
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