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Рецепт дня: запечённый лосось с виноградом
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Рецепт дня: запечённый лосось с виноградом 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
320 calories
Запечённый лосось с виноградом и тимьяном
Простое, но при этом оригинальное блюдо, которое можно приготовить в духовке всего за полчаса. Запечённый лосось с виноградом и тимьяном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 320 ккал
Ингредиенты
Лосось 1 Виноград (красный без косточек) 1 Брюссельская капуста 1 Масло (оливковое) 1 Тимьян щепотка Перец (чёрный молотый) щепотка Соль щепотка
Выложите на противень виноград и брюссельскую капусту и сбрызните их оливковым маслом. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 15—20 минут.
Посолите и поперчите лосося и запекайте в духовке при температуре 180 градусов или приготовьте в мультиварке в течение 15 минут.
Подавайте лосося с запечённым виноградом и брюссельской капустой, посыпав тимьяном и сбрызнув оливковым маслом. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: запечённый лосось с виноградом» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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