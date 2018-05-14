Рецепт дня: запечённый лосось с виноградом

320 calories

Запечённый лосось с виноградом и тимьяном

Простое, но при этом оригинальное блюдо, которое можно приготовить в духовке всего за полчаса. Запечённый лосось с виноградом и тимьяном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 320 ккал

Ингредиенты

Лосось 1 Виноград (красный без косточек) 1 Брюссельская капуста 1 Масло (оливковое) 1 Тимьян щепотка Перец (чёрный молотый) щепотка Соль щепотка

Выложите на противень виноград и брюссельскую капусту и сбрызните их оливковым маслом. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 15—20 минут.

Посолите и поперчите лосося и запекайте в духовке при температуре 180 градусов или приготовьте в мультиварке в течение 15 минут.

Подавайте лосося с запечённым виноградом и брюссельской капустой, посыпав тимьяном и сбрызнув оливковым маслом. Приятного аппетита!

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