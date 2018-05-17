Худейте со вкусом: меню на четверг от Светланы Шидловской

В новом меню ищите полезный рецепт пасты на обед и быстрый способ приготовления мидий.

Завтрак

Рисовая каша с ягодами

Рис — 50 гр. Вода — 100 гр. Миндальное молоко — 30 мл. Ягоды — по вкусу

Промытый рис положите в кастрюлю, добавьте воду и варите до готовности. Добавьте миндальное молоко и перемешайте кашу. Подавайте с любимыми ягодами.

Перекус

Оладьи с прованскими травами и сыром

Овсяные хлопья — 50 гр. Яйцо — 1 шт. Яичный белок — 60-70 гр. Прованские травы, соль — по вкусу

Яйцо и белок взбейте и смешайте с овсяными хлопьями. Добавьте соль и прованские травы и выпекайте на раскаленной сковороде без масла.

Лингвини с куриной грудкой

Куриная грудка — 120 гр. Морковь — 50 гр. Кабачок — 50 гр. Лук — 50 гр.

Обжарьте овощи на сковороде, добавьте кусочки грудки, доведите до готовности и добавьте ложку соевого соуса. Отварите лингвини. Подавайте с семенами кунжута.

Перекус

Творог с гранолой и ягодами

Овсяные хлопья — 30 гр. Ягоды — по вкусу Творог — 50 гр. Орехи — по вкусу

Овсяные хлопья обжарьте с орехами. Ягоды измельчите блендером до состояния пюре. Блюдо выкладывайте слоями: ягоды, творог, гранола. Украсьте ягодами или кусочками фруктов.

Мидии в томатном соусе

Чеснок — 3-4 зубчика Мидии в ракушках (варено-мороженые) — 300 гр. 2 крупных помидора (вкуснее, если запечете их в духовке). Кинза, базилик и специи — по вкусу.

Обжарьте в сотейнике мелко рубленый чеснок 4-5 минут, добавьте мидии в собственном соку и томаты, измельченные в блендере. При необходимости добавьте немного воды. Блюдо посыпьте приправами, солью и зеленью. Готовьте под крышкой 5-7 минут.