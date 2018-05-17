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Худейте со вкусом: меню на четверг от Светланы Шидловской
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Худейте со вкусом: меню на четверг от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 17 мая 2018
Фото: BeautyHack.ru
В новом меню ищите полезный рецепт пасты на обед и быстрый способ приготовления мидий.
Завтрак
Рисовая каша с ягодами
Рис — 50 гр. Вода — 100 гр. Миндальное молоко — 30 мл. Ягоды — по вкусу
Промытый рис положите в кастрюлю, добавьте воду и варите до готовности. Добавьте миндальное молоко и перемешайте кашу. Подавайте с любимыми ягодами.
Перекус
Оладьи с прованскими травами и сыром
Овсяные хлопья — 50 гр. Яйцо — 1 шт. Яичный белок — 60-70 гр. Прованские травы, соль — по вкусу
Яйцо и белок взбейте и смешайте с овсяными хлопьями. Добавьте соль и прованские травы и выпекайте на раскаленной сковороде без масла.
Лингвини с куриной грудкой
Куриная грудка — 120 гр. Морковь — 50 гр. Кабачок — 50 гр. Лук — 50 гр.
Обжарьте овощи на сковороде, добавьте кусочки грудки, доведите до готовности и добавьте ложку соевого соуса. Отварите лингвини. Подавайте с семенами кунжута.
Перекус
Творог с гранолой и ягодами
Овсяные хлопья — 30 гр. Ягоды — по вкусу Творог — 50 гр. Орехи — по вкусу
Овсяные хлопья обжарьте с орехами. Ягоды измельчите блендером до состояния пюре. Блюдо выкладывайте слоями: ягоды, творог, гранола. Украсьте ягодами или кусочками фруктов.
Мидии в томатном соусе
Чеснок — 3-4 зубчика Мидии в ракушках (варено-мороженые) — 300 гр. 2 крупных помидора (вкуснее, если запечете их в духовке). Кинза, базилик и специи — по вкусу.
Обжарьте в сотейнике мелко рубленый чеснок 4-5 минут, добавьте мидии в собственном соку и томаты, измельченные в блендере. При необходимости добавьте немного воды. Блюдо посыпьте приправами, солью и зеленью. Готовьте под крышкой 5-7 минут.
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