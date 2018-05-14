Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Светлана Шидловская (@svetlana_shidlovskaya) рассказала, каким должен быть бодрящий завтрак, и поделилась вариантом полезного белкового ужина.

Завтрак

Овсяные панкейки с соусом из творога и ягод

Овсянка мелкого помола — 50 г Яйцо — 1 шт. Яичный белок — 50 г Заменитель сахара ФитПарад — по вкусу

Для соуса:

Мягкий обезжиренный творог — 50 г Стевия — по вкусу Ягоды — по вкусу

Отдельно взбейте яичный белок. В другой емкости смешайте овсянку с яйцом и сахарозаменителем. Аккуратно вмешайте в полученную смесь белок. Обжаривайте панкейки на сухой сковороде на медленном огне с двух сторон. Для соуса смешайте блендером творог, стевию и ягоды.

Сбалансированные завтраки — самые бодрящие. Они в обязательном порядке должны содержать сложные углеводы, жиры (растительные или животные) и белки. А для настроения и вкуса можно добавить ягоды или немного фруктов.

Перекус

Сэндвич из цельнозернового хлеба с тунцом, салатом и овощами

Самый простой вариант перекуса, который никогда не наскучит. Вы можете каждый день придумывать новые идеи для начинки, миксуя разные виды зеленого салата, овощи и морепродукты.

Морковь — 1 шт. Лук — ½ шт. Филе индейки — 100 г Рис басмати — 50 г Специи, соль — по вкусу. Вода — 100 мл Морковь и лук обжарить на сухой сковороде. Добавить порезанные кубиками кусочки индейки, потушить минуту и засыпать в сковороду рис. Залить смесь водой и томить до готовности 15-20 минут.

Запеченное филе грудки индейки и овощное соте

Грудка индейки — 130 г Яйцо — 1 шт. Отруби — 5 г Баклажан Помидоры Лук Цукини Перец болгарский Оливковое масло

Яйцо взбейте. Грудку нарежьте тонкой пластиной, отбейте, посолите и сверните в трубочку. Опустите в яйцо, затем в отруби. Отправьте птицу в духовку. Овощи также запеките в духовке. Остудите. Нарежьте мелкими кубиками. Заправьте оливковым маслом. Готово.

Рекомендую ужинать за 1,5-2 часа до сна. Выбирайте нежирные блюда с большим содержанием белков: омлет из белков, рыба, морепродукты, грудка индейки.