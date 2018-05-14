Ученые перечислили самые полезные для сердца продукты

Список продуктов для оздоровления сердца составили ученые-медики. Ежедневное употребление некоторых продуктов способно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Кардиологи считают, что самым полезным продуктом для сердечной мышцы являются жирные виды рыбы. Предпочтение следует отдать сардинам, сому, скумбрии, сёмге, форели и горбуше. Омега-3 кислоты, содержащиеся в такой рыбе, значительно уменьшают вероятность возникновения аритмии и атеросклероза, а также выводят из организма лишний холестерин.

Свой вклад в здоровье можно сделать, если каждый день употреблять орехи, овсянку, шоколад, цитрусовые, помидоры и ягоды.

Орехи полезны для сердца благодаря содержанию все тех же омега-3 жирных кислот и витамина Е. Овсяные хлопья являются своеобразным абсорбентом и выводят из организма токсичные вещества. Ягоды черники, малины и клубники защищают сердечную мышцу благодаря антоцианам и флавоноидам. Эти вещества снижают кровяное давление и повышают уровень проводимости сосудов. Помидоры и чёрный шоколад обладают этими же целебными свойствами, сообщает Vladtime.

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