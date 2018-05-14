Как приготовить шашлык без вреда для фигуры?

— Главное правило — не стоит покупать готовое мясо для шашлыка в супермаркетах, — говорит консультант экологического фонда Александра Шурганова. — Не факт, что оно свежее. Кроме этого, не известно, чем его мариновали. Рекомендую брать рыбу, креветки, курицу, индейку. Говядина и свинина — слишком жирное мясо. С продуктов обязательно удалите кожу и лишний жир. Способов замариновать шашлык без майонеза огромное количество. Самый оптимальный — заменить его кефиром. И, конечно, не стоит употреблять вредные соусы, такие как кетчуп и майонез вместе с шашлыком. Для правильного блюда будет достаточно гарнира из свежих овощей и зелени: помидоров, огурцов, капусты, петрушки, листьев салата. Отмечу: чтобы во время приготовления на мясо не попадали угли и оно не подгорало, можно с одной стороны обернуть его в алюминиевую фольгу.