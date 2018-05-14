Как полюбить полезную еду?

Неправильные пищевые привычки формируются в детстве, ребенок ест то, что готовят для него родители. Большинству из нас привычно питаться наваристыми супами и жареной картошкой, поглощать обеды из первого, второго и десерта. После осознания важности правильного питания люди стремятся изменить свои привычки, но сделать это бывает непросто. Можно заставлять себя есть полезную еду изо дня в день, но ресурсы силы воли ограничены, рано или поздно произойдет срыв. Не нужно питаться правильно насильственно, нужно полюбить полезную еду, в этом вам помогут три хитрости.

Добавьте вкуса

Полезные продукты — это не только куриная грудка и творог низкой жирности. Это огромный выбор ароматных овощей и душистых трав, а также пряности и специи на любой вкус. Если здоровая еда кажется вам пресной, то выход очевиден — нужно добавить вкуса. Готовьте заправки для салатов на основе лимонного сока с добавлением зелени и чеснока, замените картофель фри на запеченный батат, не покупайте мороженое в магазине, готовьте полезный ягодный сорбет, в здоровом питании можно найти сотни вкусных альтернатив.

Откажитесь от убеждения, что польза и вкус еды не могут встречаться в одном блюде, проведите несколько экспериментов и сформируйте свои новые вкусы:

Замените пшеничную муку мелкого помола на муку из цельного зерна, попробуйте овсяную и льняную муку, приготовьте ореховую муку, для этого нужно измельчить в кофемолке кешью или миндаль;

В качестве менее вредных заменителей белого сахара можно использовать кленовый или финиковый сироп, а также мед;

Подсолнечное и сливочное масло легко заменить на кунжутное, облепиховое или кокосовое;

Макароны из цельнозерновой муки не способствуют появлению лишнего веса, это повод, чтобы попробовать гречневые, амарантовые и гороховые макароны.

Не усложняйте

Первичное неудобство правильного питания заключается не только в непривычном вкусе блюд, а в мнимой сложности. Людям кажется, что организация здорового питания отнимает много времени, что не соответствует действительности, напротив, рациональный подход позволяет экономить время. На приготовление салата из свежих овощей с куриной грудкой уходит не более 15 минут, при этом мы получаем полезное блюдо с большим количеством витаминов, антиоксидантов и минералов.

Большую часть времени отнимает не приготовление блюд, а размышления по этому поводу, сделайте подборку из легких полезных рецептов, это сэкономит много времени.

Полезное питание экономит не только время, но и деньги. Если перекусывать не печеньем из магазина и батончиками из автомата, а подготовленными заранее овощами и фруктами, то в бюджете начнут появляться свободные деньги. Приносить обед на работу в контейнере намного выгоднее, чем идти на обед в кафе.

Приукрасьте

Все люди в большей или меньшей степени любят красоту, за ней они ходят не только в кино и музеи, но и в рестораны. Оригинально оформленное блюдо кажется намного вкуснее, чем оно есть на самом деле. Украшать блюда, как шеф-повар в ресторане проще, чем кажется: посыпьте любое блюдо семенами льна, добавьте стрелочку спаржи, сделайте компонентом салата проростки фасоли, и трапеза станет намного вкуснее. Мозг любит красивые вещи, поэтому красивая еда кажется ему намного вкуснее, обязательно воспользуйтесь этой хитростью.

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