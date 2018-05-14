Содомитам по-прежнему вход запрещен: ростовские власти потребовали убрать вывеску с магазина Стерлигова

Скандально известный магазин российского фермера Германа Стерлигова решили «прикрыть». Точнее, власти потребовали спрятать вывеску с названием торговой сети. Ее пришлось завесить черным полиэтиленом. Владелец магазина Владимир Савицкий считает, что их «наказали» за несоответствие стандартам ФИФА.

— В связи с чемпионатом мира по футболу мы временно закрыли нашу вывеску, так как она не подходит по стандартам, — написал в соцсетях Савицкий.

Основатель торговой сети «Хлеб и соль» Стерлигов заявил корреспонденту 161.ru, что во всем виновата его фамилия.

— Видимо, мое имя травмирует иностранных гостей. Мне же в ряд стран Европы въезд запрещен как гомофобу, — рассказал предприниматель. — А вот вывеску «Содомитам вход воспрещен» закрывать не будем. Ведь магазин продолжает работать. Снятие таблички будет означать что меньшинствам вход разрешен, что является невыполнимым для нас требованием.

Редакция 161.ru решила обратиться за комментарием в городское управление наружной рекламы. Там сообщили, что вывеску попросили скрыть отнюдь не из-за ЧМ-2018, ведь у ФИФА нет полномочий устанавливать подобные правила.

— У нас с 2015 года действует «Положение о рекламных и информационных конструкциях на территории Ростова-на-Дону». В нем опубликован список требований, которые руководители магазина не соблюли. Какие конкретно недочеты были обнаружены, сказать не могу — у нас в городе очень много нарушителей, и всех не упомнишь, — пояснил один из сотрудников управления.

Судя по всему, вывеску придется оставить закрытой и после чемпионата мира. Что будут делать с ней дальше, руководство магазина пока не решило.

Сеть магазинов «Хлеб и соль» принадлежит предпринимателю Герману Стерлигову, который прославился тем, что открыл в России первую товарную биржу в начале 90-х, а затем начал проповедовать «возвращение к корням», перебрался в деревню и занялся сельским хозяйством. Бизнесмен выступает за экологически чистую продукцию, которая продается у него в десять раз дороже, чем в ларьках и супермаркетах. Также Стерлигов является ярым борцом с ЛГБТ-сообществом, о чем заявляет всегда в открытой форме.