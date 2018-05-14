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Какое вино выбрать для пикника
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Какое вино выбрать для пикника 

Itsmywine.ru 16 минут назад
Фото: Itsmywine.ru

Владислав Родионов, кафе «Дружба. Мануфактура еды»

Я рекомендую взять с собой на пикник розовое вино. Его потрясающая свежесть и цветочно-ягодная ароматика станет неотъемлемой частью пикника. Ноты земляники, малины, персиков и немного цитрусов превосходно скрасят ваш отдых на свежем воздухе в хорошую летнюю погоду.
Розовое вино из Прованса — это отличный выбор к пикнику, а в качестве альтернативы можно захватить бутылку белого вина, оно также неплохо освежает в жаркую погоду, как и розовое.
Лучшее, на мой вкус, белое сухое гави из сорта винограда кортезе с легкой цветочной ароматикой и цитрусовым послевкусием, кстати, оно поставлялось папе римскому и Королеве Англии.

Андрей Кутьянов, ресторан «Шинок»

Для пикника подобрать вино непросто. Оно обязательно должно подходить ко всему разнообразию еды, что вы взяли с собой. Идеально подойдут, конечно же, игристые вина, такие как просекко, кава, шампанское и т.д.
Если выбирать что-то из тихих вин, то они должны быть недорогими и молодыми по следующей причине: стаканчики, из которых вы будете пить вино на природе, скорее всего будут пластиковыми и насладиться в полной мере дорогим и хорошим вином не получится.
На пикник брать лучше легкие вина — с невысоким содержанием алкоголя. Если это белое или розовое вино, понадобится сумка-холодильник, так как охлажденными их пить приятнее вдвойне. А в целом, если у вас есть любимое, повседневное вино, то лучше взять его, и не ломать голову.

Степан Кутимский, ресторан «Казбек»

Те вина, которые вы возьмете с собой на пикник, должны быть лёгкими, простыми, а следовательно — недорогими. Например, португальское винью верде, итальянский верментино, а также яркий и уже узнаваемый совиньон блан из Новой Зеландии.
С собой можно прихватить и розовое вино — такое простое, холодное и без удара по кошельку. Сложные вина на пикник брать не стоит, на природе нужно наслаждаться легким и сочным вкусом виноградного напитка.
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