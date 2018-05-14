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Как в Бранденбурге выращивают спаржу и с чем ее потом употребляют
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Как в Бранденбурге выращивают спаржу и с чем ее потом употребляют 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.
Сезон спаржи в разгаре по всей Европе. В Германии его так и называют — Spargelzeit, время спаржи — и соблюдают педантично. В федеральной земле Бранденбург (Brandenburg) вокруг столичного Берлина, где этот нежный овощ выращивают, его едят утром, днем и вечером.
Пробовать свежую спаржу, белую и зеленую, лучше всего в хозяйствах, которые ее выращивают. При них обычно процветают небольшие ресторанчики или даже крупные рестораны, рассчитанные не только на местных жителей, но и на туристов, осведомленных об этом сезонном деликатесе. Заодно наконец-то увидите, как спаржа растет, а это само по себе любопытно и необычно.
Песчаные почвы и благоприятный климат позволяют выращивать здесь отличный продукт, а уходящие за горизонт длиннющие грядки, покрытые то белой, то черной пленкой, здорово украшают привычный для Европы деревенский пейзаж. В сезон белая спаржа — это она под пленкой — растет она очень быстро, урожай убирают дважды в день. Упругие стебли выкапывают, моют, сортируют, пакуют и частично отправляют потребителям по всей стране и за рубеж. Остальное благодарные посетители собственного ресторана съедают на месте.
Традиционное для сезонной немецкой кухни спаржевое меню необычайно разнообразно. Вот абсолютная классика: белая спаржа с молодым отварным картофелем под соусом оландез или растопленным сливочным маслом, обязательный акцент — сочная петрушка. На тарелке со спаржей может оказаться вяленая, сырокопченая или отварная ветчина. Или добротный шницель; в паре с легким супом-пюре опять-таки из спаржи выйдет отличный ланч. Если предпочитаете рыбу, вам принесут спаржу с нежной семгой. С этим сезонным овощем можно приготовить и живописную яичницу, и пышную запеканку, и роскошные блинчики.
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