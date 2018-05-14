Как русские лечили детей ложками

Для русских ложка — это не просто прибор, чтобы щи похлебать, но и многофункциональная вещь, помогающая решать массу житейских проблем.

Для идентификации

Вплоть до XIX века у каждого русского была своя ложка, а у бедняков она нередко являлась единственной личной вещью. Если надеть рубаху с чужого плеча было не зазорно, то чужой ложкой предпочитали не пользоваться. Даже в одной семье она была у каждого персональная, а чтобы не путаться, ложки помечали.

Традиция персонализировать ложку сохранилась и в советские времена. Так, в частности, делали солдаты Великой Отечественной войны, иголкой или тонким ножом вырезая инициалы или фамилию на рукоятке ложки, привезённой из дома. Считалось, что вписывать данные в смертный медальон — плохая примета, а по найденной ложке убитого вполне могут опознать.

Интересно, что бурлаки ложку-бутырку, которой пользовались только они, вставляли за отворот шапки на лбу. В этом случае импровизированная кокарда выступала как отличительный знак, сообщающий о принадлежности человека к определённой профессии.

Для защиты от нечисти

Во времена язычества миниатюрные ложки добавляли в связку оберегов, носимых с собой. Такие крошечные ложки были найдены археологами на Лукомльском городище и курганах близ деревни Акулин Бор, а также во время раскопок в Великом Новгороде. Она символизировала достаток, защищала от сглаза и притягивала счастье.

Позднее вместо ложечки-оберега стали носить обычную ложку, убивая сразу двух зайцев: и от нечисти защититься, и всегда иметь под рукой то, что не позволит остаться голодным, коли случай отобедать подвернется.

Кто победнее — носил ложку обычно за пазухой, за голенищем сапога или подвешивал на шнурок к поясу, кто побогаче — шил специальный футляр, который закреплялся на ремне. Исключением не был и Пётр Первый: во время путешествий по Европе государь удивлял хозяев тем, что пользовался исключительно своей ложкой, которую всегда носил собой.

Для развлечения и исцеления детей

Популярные на Руси куклы-пеленашки мастерились на скорую руку из первого, что попадется под руку: полено, пучок соломы, но чаще — из обычной ложки. Сделать новую игрушку крестьянская девочка могла в два счёта, при этом даже помощи взрослых не требовалось.

Достаточно было просто завернуть ложку в тряпицу — и кукла-пеленашка готова! Ложки вешали и над колыбелью — не только для забавы, но и в качестве оберегов. А из двух ложек получалась отличная погремушка — звучная и безопасная.

Если же сглаза избежать всё-таки не удавалось, и ребёнок начинал много и беспричинно капризничать, то ложки опять приходили на помощь. Чистые ложки мыли и этой водой умывали ребенка, а затем непременно вытирали лицо материнским подолом.

Для наказания

В нужный момент деревянная ложка в мгновение ока превращалась с инструмент для наказания. Во время застолья принято было соблюдать очерёдность и определённый этикет: не разговаривать, не шушукаться, не смеяться, каждый раз тщательно вылизывать ложку и класть её на стол, не стучать ложкой по столу или чугунку.

Тем, кто нарушал правила, глава семьи мог запросто ударить со всего маху деревянной ложкой по лбу. Мера была весьма эффективной, вот только ложки кололись нещадно.

Для штопки носков

Если сегодня и остался тот, кто штопает носки, то для рукоделия используются специальные приспособления-грибочки. А ведь ещё совсем недавно вместо покупных «болванок» хозяйки предпочитали взять перегоревшую лампочку, а ещё лучше — более прочную деревянную ложку.

Особенно хороша она была для штопки протёртых носочных пяток, так как полукруглая тыльная сторона ложки повторяет форму пятки человека.

Для создания настроения

В любом коллективе русских народных инструментов сегодня непременно есть ложечники. Первые упоминания о «музыкальном» качестве ложки относятся к XVIII столетию, но, думается, что играть на ложках начали ещё в языческие времена.

Вместе с бубнами и трещотками ложки были обязательным атрибутом скоморохов, и для звучности к ложкам они привязывали, как пишет Владимир Даль , «гремушки».

Использовались ложки и как палочки при игре на пастушьей барабанке — примитивном ударном инструменте, распространённом в Костромской, Ивановской и других областях России.

Мастерили барабанку пастухи в походных условиях из высушенной еловой доски, прикрепляя к ней с двух сторон на бичевках деревянные ложки.

Известно, что один ложечник может управляться с двумя, максимум четырьмя ложками, и когда этого недостаточно, из набора ложек и двух брусков делают веер. Ложки закрепляют на деревяшках, чтобы улучшить качество звука и упростить исполнение мелодии. К слову, самые звонкие ложки делают из клёна.

Чтобы заглянуть в будущее

Этнографические записки сохранили множество описаний использования ложки для гаданий и обрядов. Так, в Курской губернии, чтобы пройти через те же муки, что и жена с ребёнком, отец должен был съесть красной ложкой круто посоленную кашу, а затем закинуть ложку на полати и долго прыгать по избе, приговаривая, «чтобы так рождённый вспрыгивал».

В Вятской губернии один из свадебных обрядов предполагал связывание ложек невесты и жениха для крепости семейных уз.

Предсказывали по ложке и судьбу. После рождественского обеда оставляли ложки на краю миски: если наутро чья-то ложка упадет, то считалось, что её хозяин заболеет или умрёт. Можно было вынести ложку в сени, наполнив водой: если наутро лёд будет с ямочкой, жди смерти, если с возвышением — долгие лета.

Для изготовления ложки

От выбора древесины, заготовки-баклуши и до готового изделия мастер-ложкарь выполняет несколько последовательных действий, и каждое влияет на ровность, крепость и качество столового прибора.

А вот насколько черпало ложки получится гладким зависит от обработки клюкарзой — специальной стамеской. Её форма очень напоминает обычную ложку, только сильно заточенную. Так что получается, что ложкой делали обычную ложку.