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Почему вянут листья у сирени?
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Почему вянут листья у сирени?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Добрй день! Подскажите, пожалуйста, что с сиренью? Листья становятся вялые и «мятые», куст цветет. Что это такое и что сделать? Спасибо!
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