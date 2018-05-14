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Почему вянут листья у сирени?
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Почему вянут листья у сирени? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Добрй день! Подскажите, пожалуйста, что с сиренью? Листья становятся вялые и «мятые», куст цветет. Что это такое и что сделать? Спасибо!
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