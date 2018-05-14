Здоровое питание защищает женщин от возрастной потери слуха

Здоровая диета может снизить риск приобретённой потери слуха у женщин, как выяснили исследователи.

Ученые из госпиталя Brigham and Womens Hospital в США изучили связь между тремя разными типами диет и риском развития потери слуха. В течение 22 лет исследователи наблюдали за 70 966 женщинами, которые придерживадись либо средиземноморской, либо противогипертонической, либо ещё одной специально разработанной диеты. Первая включала в себя большое количество оливкового масла, злаков, овощей, фруктов, орехов, рыбы и умеренный объем алкоголя. Вторая диета состояла из значительных объемов овощей и фруктов, а также молочных продуктов с низкой степенью жирности. Наконец, третья разновидность питания имела общие ингредиенты с первой и второй диетами.

Исследование показало, что употребление здоровых продуктов связано со снижением риска приобретенной потери слуха у женщин. Причём для достижения этого эффекта не было необходимости придерживаться строго какой-либо одной диеты. Само по себе здоровое питание снижало вероятность потери слуха, укрепляя общее здоровье по многим других компонентам.