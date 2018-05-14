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Порядка 4 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Ступине
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Порядка 4 тонн овощей и фруктов продали на «Ценопаде» в Ступине 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
В минувшие выходные в городском округе Ступино прошла традиционная социальная ярмарка «Ценопад», на которой были зафиксированы рекордные продажи овощей и фруктов с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Производители представили более 20 наименований продукции, на которую распространялась дополнительная скидка до 70%. «Ценопадными» в Ступино стали помидоры, перец, зелень, картофель, несколько видов сыра, курага, финики, сельдь, колбаса краковская, хлебобулочные и кондитерские изделия, травяные чаи, ряд консервированной продукции.
«На этот раз на «Ценопаде» наибольшим спросом у покупателей пользовались овощи и фрукты — реализовано 4 480 килограммов. Только за первый день работы ярмарки было продано порядка полутора тонн овощей и фруктов. Также большой популярностью пользовалась рыба — свежая, мороженая и копченая — реализовано 3 540 килограммов, сухофрукты — 870 килограммов», — отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
Из непродовольственных товаров были востребованы товары для дачи, постельные принадлежности, плащи и сувенирная продукция.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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