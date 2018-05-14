В Омске выросли цены на свёклу и авиабилеты

В Омской области в апреле произошел незначительный рост цен. Как сообщает Омскстат, увеличение составило всего 0,3%.

В регионе снизились цены на многие продукты питания. Сильнее всего подешевели свежие огурцы. Их цены уменьшились на 15,4%. Также из овощей стали дешевле лук (8,4%) и помидоры (6,6%).

Из других продовольственных продуктов подешевело подсолнечное и сливочное масло (на 5,6% и 1,3%), апельсины (на 5,2%), сыры (на 3,4%), бананы (на 2,2%), говяжья печень (на 1,9%) и вареные колбасы (на 1,7%). Продолжилось снижение цен на куры (2,1%) и куриные окорочка (0,8%).

При этом на 0,8-5,5% выросли цены на муку, куриные яйца, мясной фарш, баранину, свинину, мясо индейки, сахар, чай, рис, пшено, овсяные хлопья, горох и фасоль, овсяную и перловую крупы. Из овощей сильнее всего подорожала свекла (на 29,1%), капуста (на 15,8%), виноград (на 12,2%), картофель (на 7,7%) и морковь (на 7,7%).

Цены на непродовольственные товары в среднем увеличились на 0,5%. Сильнее всего они выросли на еврошифер (6,9%). Также подорожало моторное топливо: дизельное выросло на 1,2%, газовое — на 0,4%, автомобильный бензин — на 0,7-1,1%. Средний уровень цен в сфере услуг вырос на 0,5%. Наибольший рост цен произошёл на авиабилеты. Они подорожали на 12,4%.