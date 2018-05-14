Готовим вкусные пирожки с яйцом и луком в духовке

Приготовить пирожки с яйцом и луком в духовке на основе различных вариантов теста — легко и просто. Чтобы тесто получилось вкусным, а начинка — сочной, предлагается пошаговый рецепт с фото.

Соблюдая пропорции ингредиентов, можно испечь вкусные пирожки с различной начинкой, а если увеличить пропорции тростникового сахара, можно приготовить сладкий вариант. Обычно его количество увеличивается от 1 чайной до 1 столовой ложки в зависимости от предпочтений.

Пирожки с яйцом на кефирном тесте

Пирожки с яйцом и луком получаются по-особенному вкусными как в духовке, так и жареные, если замесить тесто на основе масляно-кефирной смеси. Готовые изделия получатся невероятно нежными и сдобными, тающими во рту.

Ингредиенты для теста:

кефир 2,5% или домашний — 150 мл;

яйцо — 1 шт. ;

мука пшеничная — 300 г;

растительное масло холодного отжима — 80 мл;

молоко 2,5% — 50 мл;

соль — ½ часть ч. л. ;

сахар тростниковый — 1 ч. л. ;

дрожжи сухие — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

зеленый лук — 1 большой пучок;

яйцо куриное — 6-7 шт. ;

масло сливочное — 2 ст. л. ;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление теста:

Молоко разогреваем в микроволновке или на плите до комнатной температуры. Заливаем им дрожжи и сахар, перемешиваем. Оставляем на 15-20 минут, чтобы они ожили. Важно, чтобы опара подходила в теплом помещении без сквозняков.

Кефир слегка разогреваем на водяной бане или оставляем у теплой духовки. Смешиваем его с маслом до однородности. Добавляем к пенной дрожжевой массе.

Вводим оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешиваем. Постепенно добавляем муку, замешивая венчиком тесто. Когда будет сложно мешать, приступаем к последнему этапу приготовления.

Перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешиваем эластичную массу, которая не будет прилипать к рукам. Скатываем готовое тесто в шар и оставляем в миске на 40-60 минут в тепле.

Мелко нарезаем лук и прогреваем на разогретой сковороде 7 минут на сливочном масле. Отваренные яйца очищаем от скорлупы и нарезаем мелкими кубиками.

Добавляем к зелени и перемешиваем, не снимая с плиты.

Заправляем специями и выключаем огонь.

Разделяем подошедшее тесто на 14-15 кусков. Выкладываем на рабочую поверхность и разминаем в лепешки руками или раскатываем скалкой.

Выкладываем начинку и лепим пирожки вытянутой формы. Тщательно защипываем края, чтобы тесто не расползалось в духовке.

Выкладываем на противень и оставляем подняться в течение 15 минут. Взбиваем желток и смазываем поверхность пирожков при помощи силиконовой кисти. Это придаст им более румяный и аппетитный вид.

Выпекаем пирожки с яйцом и луком в духовке, разогретой до 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

Подаем на стол теплыми, чтобы вкус выпечки раскрылся полностью. Горячие пирожки будут не настолько вкусными.

Пирожки с яйцом и луком в духовке из слоеного теста

Такой вариант теста подойдет хозяйкам, которые не умеют работать с дрожжевым тестом или не любят его вымешивать. Готовый слоеный продукт из магазина будет отличной заменой. Приготовить пирожки из такого теста можно просто и быстро.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 0,5 кг;

лук зеленый — 1 пучок;

яйцо куриное — 3 шт. ;

масло сливочное — 2 ст. л. ;

соль, молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Варим яйца и охлаждаем под холодной водой. Очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. Шинкуем лук.

Разогреваем сковороду и кладем на нее сливочное масло. Переключаем на умеренный огонь и закладываем лук. Тушим в течение 5-7 минут, затем добавляем яйца и специи. Тушим еще минуту и выключаем плиту.

Посыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем пласт теста, как на пельмени. Вырезаем кружкой или специальной формой диаметром 10-12 сантиметров круги.

Выкладываем на заготовки начинку и защипываем края, чтобы они не расползались.

Присыпаем пирожки зеленым луком. При желании можно натереть сыр твердых сортов и также посыпать им сверху.

Разогреваем духовку до 220 градусов. Противень смазываем небольшим количеством подсолнечного масла при помощи силиконовой кисточки и выкладываем на него заготовки.

Отправляем пирожки в разогретую духовку и выпекаем в течение 15-20 минут.

Печеные пирожки с луком и яйцом на дрожжевом тесте

Приготовление пышных воздушных пирожков не займет много времени. Главное правило — это выбор свежих дрожжей, которые будут пениться и оживать. Если такого не происходит, значит, опару можно отправить куда угодно, но не в тесто.

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная в/с — 4 стакана с горкой;

молоко 2,5% или домашнее — 2 стакана;

маргарин для выпечки — 1 ст. л. ;

яйцо куриное — 1 шт. ;

дрожжи свежие — 20-25 г;

сахар тростниковый и соль — по ½ части ч. л.

Ингредиенты для начинки:

яйцо куриное — 3 шт. ;

лук зеленый — ½ часть пучка;

масло сливочное — 1 ч. л. ;

соль — по вкусу хозяйки.

Приготовление:

Молоко разогреем до теплого, но не горячего состояния. Добавим к нему сыпучие специи. Тщательно перемешиваем до полного растворения кристалликов. Добавим дрожжи. Оставим на 5 минут, чтобы они ожили.

Муку предварительно просеиваем дважды, чтобы она насытилась кислородом. Делаем посередине выемку и вбиваем в нее яйцо. Затем вливаем молочно-дрожжевую массу и тщательно перемешиваем.

Перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и аккуратно вымешиваем тесто. Затем формируем его в шар и оставляем подниматься на 20-30 минут.

В это время сварим вкрутую яйца и охладим под проточной водой.

Очистим от скорлупы и нарежем на небольшие кусочки. Присолим.

Нарезаем лук на мелкие колечки и добавляем к нему яйцо. Все тщательно перемешиваем.

Подошедшее тесто делим на небольшие кусочки и выкладываем на них начинку. Защипываем края и выкладываем на смазанный подсолнечным маслом противень. Оставляем на 5 минут подняться.

Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре от 180 до 200 градусов в течение 15-20 минут. Выставлять температурный режим каждая хозяйка должна самостоятельно, так как только она знает особенности своей духовки.