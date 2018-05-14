Минздрав назвал смертоносные дозы вина и пива

Министерстве здравоохранения заявили о том, что в реальной жизни человек не может употребить смертельно опасное количество вина или пива, но довести себя до смерти водкой вполне способен. Пороговая доза вина и пива для развития реального смертельного риска слишком велика, чтобы их было возможно выпить за раз, — такое заявление сделали специалисты из департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава. То есть, получается, что практически вином или пивом невозможно упиться до смерти.

«Чтобы умереть, человеку необходимо выпить 400 миллилитров этанола, что соответствует одному литру водки, 3,3 литра вина или 8,9 литра пива», — приводит слова экспертов телеграм-канал Mash.

В то же время в ведомстве подчеркнули: постоянная выпивка является серьезным фактором сокращения человеческой жизни. Согласно рекомендациям специалистов, чтобы отдалить от себя вероятность смерти, мужчинам можно выпивать не более 150 мл водки, пол-литра вина и 1,3 литра пива в месяц. Женщинам, по их словам, нужно потреблять спиртное в намного меньшем количестве. Отметим, что буквально на днях журнал The Lancet опубликовал полученные научными специалистами данные, которые решительно опровергают допущение того, что спиртное в умеренных дозах может быть полезным для сердца и сосудов. Представители науки обнаружили новые данные о воздействии спиртных напитков на человеческий организм и заявили, что безопасного для здоровья минимального порога алкоголя не существует.