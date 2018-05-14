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Минздрав: вином и пивом нельзя напиться до смерти
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Минздрав: вином и пивом нельзя напиться до смерти 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Министерстве здравоохранения заявили, что человек не может употребить смертельную дозу вина или пива.
Так, в департаменте общественного здоровья и коммуникаций Минздрава подчеркнули, что употребляя вино или пиво, невозможно напиться до смерти, так как пороговая доза этих алкогольных напитков слишком велика и ее невозможно выпить за раз. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
В ведомстве подчеркнули, что, чтобы умереть, человеку необходимо выпить 400 миллилитров этанола, что соответствует одному литру водки, 3,3 литра вина или 8,9 литра пива. В связи с этим, в Минздраве подчеркнули, что выпить смертельную дозу алкоголя, употребляя вино или пиво, невозможно.
Такие данные в министерстве подкрепили исследованием, которое показывает, что при потреблении крепких напитков риск смертности наиболее высокий. Поэтому, чтобы годы жизни человека не сокращались, в Минздраве рассказали, какие дозы алкоголя можно выпивать.
Согласно рекомендациям, чтобы не приблизить себя к смерти, мужчинам можно выпивать не более 150 мл водки, пол-литра вина и 1,3 литра пива в месяц. А женщинам намного меньше.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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