Что будет, если мешать пиво и протеин

Что будет если после протеина выпить пива. Эта ситуация только на первый взгляд кажется абсурдной. Масса ЗОЖников поступает так ежедневно: они пьют протеин «на массу» после силовых тренировок, а позже — позволяют себе 1-2 бутылки пива, считая что они не повредят.

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Как пиво влияет на полезные свойства протеина и что будет, если мешать эти два напитка, «Советскому спорту» рассказал Дмитрий Аверьянов, легкоатлет и триатлонист.

— Однозначно, мешать протеин и пиво не стоит! Хотя по опыту своих друзей знаю, что многие делают так после тяжелых беговых или силовых тренировок. Они пьют протеин, чтобы «добрать» белка и помочь мышцам восстановиться, а потом пиво, которое, воспринимают чем-то вроде изотоника — напитка, который позволяет восстановить солевой и минеральный баланс, насытить тело жидкостью. И хотя уже много раз доказано, что пиво — в особенности, то современное бутылочное пиво, которое продают в магазинах — не имеет к изотоникам никакого отношения, а только несет негативную нагрузку на почки и печень, это заблуждение по-прежнему сильно.

В первую очередь, смешивание пива и протеина чревато проблемами с желудком. Дело в том, что это два разных по природе напитка. Пиво — продукт брожения. Протеин — продукт, в основе которого почти всегда лежат молочные продукты, сыворотка. Смешиваясь в желудке, эти два компонента плохо взаимодействуют друг с другом. В результате спортсмен рискует получить диарею, еще большее обезвоживание вплоть до судорог в конечностях, боли в животе.

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Во-вторых, даже если вам повезло, и вы избежали мощного расстройства желудка, пиво с большой вероятностью устранит полезные свойства протеина. Белок будет хуже всасываться, если в желудке рядом с ним окажется пиво. Вместо того, чтобы идти на строительство и поддержку уставших мышц, большая часть этого белка будет переработана печенью и почками. При этом мы знаем, что часто производители протеиновых порошков добавляют в них различные ароматизаторы и подсластители — чтобы вкус напитка был лучше. Эти компоненты и так дают нагрузку на печень, а вместе с пивом она может стать критической.

Отсюда вывод: не нужно «заливать» пивом пост-тренировочную жажду. И тем более — мешать пиво и протеин. После тренировки лучше пить обычную воду, можно добавлять в нее немного лимонного сока. С протеином лучше тоже не перебарщивать: 1-2 приемов белкового коктейля в день будет достаточно — при условии, что вы интенсивно тренируетесь 4-5 раз в неделю. Если ваши физические нагрузки не столь высоки, лучше брать белок из натуральных продуктов, а не порошка. Выбирайте богатую протеином пищу и сделайте ее основой своего рациона — она и усваивается лучше, и дает гарантию, что вместе с белком вы не съедаете букет ароматизаторов и подсластителей.