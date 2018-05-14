HEINEKEN выпустил первый безалкогольный радлер на российском рынке

Lemon Radler — это освежающий безалкогольный напиток. В его составе только натуральные ингредиенты: вода, солод, хмель и лимонный сок, — их сочетание делает напиток вкусным и освежающим, а отсутствие алкоголя позволяет насладиться им без ограничений. Удобная пластиковая бутылка с закрывающейся крышкой максимально расширяет ситуации потребления: радлер можно пить после занятий спортом, во время ланча, по дороге на работу или учебу.

Впервые радлер появился в начале XX века в Западной Европе. Согласно одной из версий, напиток изобрел в 1922 г. баварский гастроном и ресторатор Франц Куглер, когда смешал в равных пропорциях пиво и лимонад. Первыми попробовали напиток велосипедисты, которые приезжали в ресторан Франца, чтобы отдохнуть и освежиться после долгой поездки. Новый напиток произвел фурор и получил название Radler, что в переводе с немецкого значит «велосипедист».

Компания HEINEKEN производит радлеры с 2007 года. Первый радлер был запущен в Австрии под маркой Gosser Natur Radler, в нем содержался алкоголь. Сейчас радлеры Gosser, как алкогольные, так и безалкогольные — одни из самых продаваемых в мире.