На комбинате «Черемушки» прошла акция «День без турникетов» 

Посетители комбината смогли наблюдать весь процесс приготовления хлеба, тортов, печенья. Особый интерес вызвали у гостей «Черемушек» знаменитые торты. После рассказа о технологии приготовления десерта, всех угостили свежайшими тортами и булочками.
Напомним, «День без турникетов» — мероприятие, которое правительство Москвы проводит совместно с производственными предприятиями столицы. Всем желающим предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты, посмотреть, как создаются вещи и продукты.