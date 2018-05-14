На комбинате «Черемушки» прошла акция «День без турникетов»

Посетители комбината смогли наблюдать весь процесс приготовления хлеба, тортов, печенья. Особый интерес вызвали у гостей «Черемушек» знаменитые торты. После рассказа о технологии приготовления десерта, всех угостили свежайшими тортами и булочками.