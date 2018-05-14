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На комбинате «Черемушки» прошла акция «День без турникетов»
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На комбинате «Черемушки» прошла акция «День без турникетов» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Посетители комбината смогли наблюдать весь процесс приготовления хлеба, тортов, печенья. Особый интерес вызвали у гостей «Черемушек» знаменитые торты. После рассказа о технологии приготовления десерта, всех угостили свежайшими тортами и булочками.
Напомним, «День без турникетов» — мероприятие, которое правительство Москвы проводит совместно с производственными предприятиями столицы. Всем желающим предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты, посмотреть, как создаются вещи и продукты.
Женский форум
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