Катя Лель: «Даже когда весила 46 килограммов, мне казалось, что я толстая»

Процес похудения требует понимания и терпения. Вот порой люди думают: как это так — р-раз — и стала красивой. Но чудес не бывает. Конечно, всю жизнь невозможно сидеть на диетах, но время от времени приходится уделять очень много внимания и времени, чтобы быть всегда в форме. Это целый процесс, начиная от питания по килокалориям (не больше чем 1200 в сутки) и заканчивая занятиями с тренером по фитнесу.

Когда я готовилась к съемкам клипа «Мармеладный» и концертной программе «Джага-джага», продюсер Макс Фадеев сказал, что я толстая, хотя весила всего 52 килограмма. А должна я была стать сухой, с рельефными мышцами и весить 46 килограммов. Поэтому мне нужно было за несколько месяцев прийти в такую форму, что я и сделала. Я занималась с тогда еще двукратной чемпионкой мира по фитнесу Натальей Прониной , потом она стала четырехкратной. У меня были каждый день колоссальные спортивные нагрузки с гантелями, бегала по часу. В общем, на износ. Мне, конечно, во снах снились пельмени с тортиками. Мало того что я в принципе хотела сладкого, я постоянно была голодной, у меня не было сил. Вплоть до того, что у меня мозги не соображали, ноги подкашивались от слабости. И когда я вышла со своими 46 килограммами на сцену в концертной программе, как воробышек, мне все равно казалось, что я толстая. Сейчас смотрю фотографии те и не понимаю, кто это сзади: мальчик или девочка? (Смеется.) В общем, результат был достигнут, но сейчас я уже не буду идти на такие эксперименты. Я считаю, что во всем должна быть мера. Тем более когда речь идет о здоровье, о внешнем виде.

Я заказываю спортивное питание. Это очень удобно. Едешь в машине — перекусишь быстро здоровой пищи, и уже готова к труду и обороне. В меню куриная грудка вареная, кашка на воде — гречневая или овсяная, яйцо вареное, много воды без газа, большое количество зеленого чая. Естественно, убирается из рациона все мучное, сладкое, газированные напитки. То есть правильное питание — на пару или в вареном виде. Должно быть большое количество овощей и немного фруктов.

Нельзя себе во всем отказывать. Нужно просто знать меру. Если раньше я не знала меры и когда видела торт, невозможно было его не попробовать, то сейчас могу себе отказать в этом. Мне специалисты говорят, мол, если очень сильно хочется, ну попробуй кусочек. Ты просто знаешь, что отработаешь это в спортзале. И еще… Каждую порцию, которая появляется перед вами, старайтесь делить пополам. Это позволит избежать больших порций и переедания.

Я четыре года занимаюсь йогой. На гастролях у меня всегда с собой коврик. Раньше ходила на разные групповые занятия, но как-то не впечатляло. И по воле случая я попала в рамках съемки для журнала к одному очень известному инструктору, и в итоге задержалась. Я очень довольна индивидуальными занятиями и дыхательной хатха-йогой, которая меня успокаивает. Я там нахожу гармонию и баланс, которые необходимы в моей профессии, где вечный хаос, перелеты, недосыпы, где вся жизнь расписана по секундам. Нагрузки колоссальные. Ты двигаешься на сцене, поешь живьем, а организм в шоке. Я, скажу вам честно, не понимаю, как люди, которые не занимаются спортом и йогой, все это выдерживают?

Мы — спортивная семья. У меня муж — бывший спортсмен по прыжкам в высоту. Поэтому он занимается и дома с гантелями, и в спортклуб со мной ходит, и плавает, и поддерживает меня на занятиях: вот можешь, молодец! И дочь занимается плаванием и теннисом.

К пластическим хирургам пока не ходила. Но когда время наступит, может, и придумают какую-нибудь таблетку: съел ее — и ты уже молодой. (Улыбается.) Что касается косметологов, то пока пробовала легкие уходовые методы в салоне. Максимум витамины для лица. Еще занимаюсь фейсбилдингом — гимнастикой для лица. И это очень правильная штука. Я стараюсь на это выделять время каждый день. По поводу популярной сейчас гилауронки не слышала ничего хорошего. Эти уколы делают всех однотипными, кукольными. И лица от них распухают, я думаю, это не очень хорошо. А филлеры и ботоксы — это вообще очень опасно. Это все химия, яды.

Икра из баклажанов

Ингредиенты: баклажаны — 500 г, лук репчатый — 400 г, помидоры — 500 г, морковь — 200 г, перец болгарский сладкий — 500 г, чеснок — 1 головка, соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления: все овощи помыть, лук, чеснок и морковь очистить от кожуры. Баклажаны предварительно нарезать кубиками и уложить в глубокую миску с водой на 30 минут, чтобы вышла горечь. Морковь натереть на средней терке. Овощи порезать кубиками. В раскаленную сковороду влить растительное масло. Баклажаны обжарить в течение семи минут, переложить в глубокую кастрюлю, затем попеременно обжаривать в течение нескольких минут лук, морковь, сладкий перец, помидорам дать потомиться в собственном соку десять минут. После этого нужно выложить помидоры в кастрюлю со всеми обжаренными овощами, добавить по вкусу соль и черный перец. Поставьте кастрюлю на плиту на маленький огонь и тушите в течение 30–40 минут до полной готовности. Перед самой подачей можно добавить чеснока. Приятного аппетита!

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