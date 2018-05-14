Лук-шалот — лучший на зелень

Первая зелень, которую мы имеем весной — это зеленый лук. У меня растет несколько видов лука для зелени. Самым первым вырастает лук многоярусный. Он похож на лук-батун, но имеет более нежную зелень и в июле даст стрелку, на верху которой будет несколько миниатюрных луковичек. Этими луковичками он размножается. Сажается он один раз и на много лет. Не вымерзает. У меня ничем не болеет.

А в середине мая уже подрастает лук-шалот, который мне больше нравится. Сажаю я его осенью вместе с озимым чесноком. В этом году была холодная зама, снега не было до января, земля стояла голая и промерзшая. Думала, что лук вымерзнет, но нет, взошел весь как один!

Из одной небольшой головки лука вырастает целый большой пучок нежнейшей зелени. Если выращивать шалот для луковиц, то его рекомендуют проредить. Из каждого гнезда удалить несколько луковок, тогда он будет крупнее.

Шалот не весь высаживаю осенью, часть оставляю, чтобы посадить весной (хранится в холодильнике без проблем), чтобы был зеленый лучок попозже, когда ранний начнет желтеть, подойдет «время окрошки» — и свежая зелень будет очень кстати.

У меня растет несколько сортов лука-шалота.

Белая королева

В кустике обычно вырастает 8-12 белых луковичек. Считается лечебным. Но какие в нем лечебные свойства, не знаю. Вот такая у неё сейчас зелень.

Зеленушка Белой королевы

Лук-шалот Камелот

У 'Камелота' в кустике вырастает всего 3-5 красных головок. Зелень голубовато-зеленая, перо крупное.

Зеленушка Камелота

Лук-шалот Деликатес. Это урожай с 3-х луковиц

Перо не такое выравненное, как у 'Белой королевы', но такое же нежное, и его больше. Из одной головки вырастает 10-12 продолговатых жёлтых луковичек.

Всем удачи и хороших урожаев!