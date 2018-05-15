В Орловской области 1,7 тонн продуктов пустили под колёса бульдозера

В Орловской области специалисты Россельхознадзора регулярно проводят рейды по выявлению продуктов, запрещённых к ввозу на территорию России.

По информации пресс-службы ведомства, в текущем году проверки прошли на основных трассах Орловской области, на рынках, складах, оптовых базах, в торговых сетях и местах несанкционированной торговли.

В результате рейдов было выявлено 11 партий подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Общий вес санационных продуктов составил 1697 кг. Среди изъятой продукции оказались: пекинская капуста, салат латук, груши, томаты, киви и яблоки из Польши, Нидерландов, Италии и Турции.

Вся продукция была утилизирована полигоне ТБО. С момента действия указа президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» в Орловской области уничтожили 35 партий растительной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим весом порядка 8,5 тонны.