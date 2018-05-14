Не ешь обезжиренное. Главные ошибки в питании, мешающие похудеть

Отказ от вредной пищи, сладкого и мучного не гарантирует стремительного похудения, и часто люди попадают в ловушки здоровой диеты, которые мешают избавиться от лишнего веса. Диетологи поведали, какие распространенные и устоявшиеся заблуждения о правильном питании не позволяют добиться желанной фигуры.

Размер

Для поддержания формы необходимо контролировать размер порций, ведь даже полезные продукты в неограниченном количестве могут нанести вред. Чтобы исправить эту проблему можно взвешивать все продукты потребления и вести подсчет калорий, чтобы не превышать дневную норму. Соус

Магазинные соусы очень калорийные и их наличие необходимо учитывать, подсчитывая калорийность. Диетологи рекомендуют заменить такие соусы натуральными специями, чтобы снизить потребляемость калорий без ущерба вкусу. Также можно использовать более натуральные продукты, например, томатную пасту вместо кетчупа или смесь белого йогурта и горчицы вместо майонеза. Обезжиренные продукты

Недавние исследования показали, что в молочных продуктах с пометкой «0% жирности» недостаточно полезных микроэлементов, а также они не дают чувства сытости. Поэтому такие продукты заставляют человека поглощать больше, чем при потреблении еды с нормальным содержанием жиров. Жарка

Жареные блюда намного калорийнее обычных из-за масла, которое используется в процессе приготовления. Если человек не может отказаться от таких лакомств, их можно сделать полезнее с помощью антипригарной сковороды, на которой можно жарить без масла или же готовить их в духовке. Полезные сладости

Всем известно, что орехи, сухофрукты и черный шоколад полезнее, чем другие сладкие аналоги, но знание этого лишь заставляет человека съедать больше таких закусок. Стоит знать, что в таких лакомствах содержится немало калорий, поэтому их необходимо подсчитывать и перекусывать здоровыми снеками в меру.]]>