Виктория Бекхэм и ещё 7 звёзд рассказали, без какого продукта не могут жить

Кортни Кардашьян Самый ярый приверженец правильного питания из семейства Кардашьян-Дженнер — Кортни — клянётся, что ежедневно пьёт топлёное масло! Да, я пью одну чайную ложку топлёного масла каждое утро, а затем не пью и ничего не ем около 20 минут. Это должно быть первое, что попадает утром в желудок.

Кортни Кардашьян, фото из Instagram

Синди Кроуфорд Недавно супермодель 90-х Кроуфорд призналась, что ни один её день не обходится без «хоть какого-то вида салата» и по крайней мере одной чашки зеленого чая.

Синди Кроуфорд, фото из Instagram

Дженнифер Гарнер Актриса и мама троих детей призналась, что перед съемками фильма «Мята», который выйдет в мировой прокат в сентябре, начала каждое утро готовить смузи по рецепту диетолога Келли Левек. Ингредиенты: протеиновый порошок с шоколадом и кокосом, миндальное масло, семена чиа и миндальное молоко. Теперь каждое моё утро начинается с этого смузи.

Дженнифер Гарнер, фото из Instagram

Рита Ора С загруженным графиком певица Рита Ора не может позволить себе готовить завтрак дома. Поэтому она начинает свой день в кафе, где берёт еду с собой. Каждое утро я покупаю яичницу без желтков с лососем. Прямо каждое!

Рита Ора, фото из Instagram

Кайли Дженнер Тако с креветками — без этого блюда не обходится ни один день новоиспечённой мамы Кайли Дженнер. Тако, креветка, лук… Соус капает по губам. Ммм, креветка.

Виктория Бекхэм По совету дерматолога, Бекхэм включила в свой ежедневный рацион рыбу — источник Омега-3 кислоты. У меня была проблемная кожа, поэтому диетолог посоветовала каждый день есть лосось.

Виктория Бекхэм, фото из Instagram

Ким Кардашьян Звезда реалити-шоу рассказала, что не может без знаменитых салатов из «здорового» меню ресторана «Калабасас». Салат из курицы по-китайски и зеленый чай с манго — в фаворитах у Ким.

Ким Кардашьян

Крисси Тейген «Я ем каждый день морской окунь, покрытый чесноком. Иногда два раза в день. Я не могу остановиться. Это проблема».

Крисси Тейген, фото из Instagram