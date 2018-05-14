Постный винегрет с грибами

Готовим винегрет с мариноваными грибами. Вкусно и полезно!

Ингредиенты

Зеленый горошек 50 г картофель 200 г (вареный)

лук 90 г маринованные грибы 240 г морковь 90 г (вареная)

петрушка 10 г подсолнечное масло 100 г сахар 1 ч. л свекла 150 г (вареная)

соленый огурец 120 г соль по вкусу

уксус по вкусу

черный перец — по вкусу по вкусу

Способ приготовления

Итак, вначале смешайте ингредиенты соуса (подсолнечное масло, уксус, сахар, черный перец и соль) и хорошо взбейте.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Вареные овощи нарежьте кубиками.

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Свеклу сразу заправьте частью соуса и выдержите 10 минут, не смешивая с остальными овощами, чтобы избежать их окрашивания.

Огурцы, лук и грибы нарежьте кубиками, оставьте часть грибов для оформления.

Нарезанные овощи, грибы, зеленый горошек соедините с соусом, перемешайте, выложите горкой в тарелку.

Оформите салат грибами, зеленью и дольками лимона.

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