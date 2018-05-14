Ещё
Постный винегрет с грибами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постный винегрет с грибами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Готовим винегрет с мариноваными грибами. Вкусно и полезно!
Ингредиенты
Зеленый горошек 50 г  картофель 200 г (вареный)
лук 90 г  маринованные грибы 240 г  морковь 90 г (вареная)
петрушка 10 г  подсолнечное масло 100 г  сахар 1 ч. л  свекла 150 г (вареная)
соленый огурец 120 г  соль по вкусу
уксус по вкусу
черный перец — по вкусу по вкусу
Способ приготовления
Итак, вначале смешайте ингредиенты соуса (подсолнечное масло, уксус, сахар, черный перец и соль) и хорошо взбейте.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Вареные овощи нарежьте кубиками.
Читайте также: Салат из груши, орехов и козьего сыра
Свеклу сразу заправьте частью соуса и выдержите 10 минут, не смешивая с остальными овощами, чтобы избежать их окрашивания.
Огурцы, лук и грибы нарежьте кубиками, оставьте часть грибов для оформления.
Нарезанные овощи, грибы, зеленый горошек соедините с соусом, перемешайте, выложите горкой в тарелку.
Оформите салат грибами, зеленью и дольками лимона.
Читайте также: Коллекция кулинарных книг серии «Домашний Очаг представляет»
Карельские вести: последние новости
Что из «молочки» вызывает больше всего нареканий: итоги проверки Энергетический банановый коктейль Caudalie представил новую линейку очищающих средств
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое4
Слепая модель может стать «Мисс мира»2
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью22
Узнайте, насколько вы плохой человек10
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников68
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение