Постный винегрет с грибами 

Готовим винегрет с мариноваными грибами. Вкусно и полезно!
Ингредиенты
Зеленый горошек 50 г картофель 200 г (вареный)
лук 90 г маринованные грибы 240 г морковь 90 г (вареная)
петрушка 10 г подсолнечное масло 100 г сахар 1 ч. л свекла 150 г (вареная)
соленый огурец 120 г соль по вкусу
уксус по вкусу
черный перец — по вкусу по вкусу
Способ приготовления
Итак, вначале смешайте ингредиенты соуса (подсолнечное масло, уксус, сахар, черный перец и соль) и хорошо взбейте.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Вареные овощи нарежьте кубиками.
Читайте также: Салат из груши, орехов и козьего сыра
Свеклу сразу заправьте частью соуса и выдержите 10 минут, не смешивая с остальными овощами, чтобы избежать их окрашивания.
Огурцы, лук и грибы нарежьте кубиками, оставьте часть грибов для оформления.
Нарезанные овощи, грибы, зеленый горошек соедините с соусом, перемешайте, выложите горкой в тарелку.
Оформите салат грибами, зеленью и дольками лимона.
Читайте также: Коллекция кулинарных книг серии «Домашний Очаг представляет»