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Откуда не ждали: почему нельзя готовить в алюминиевой фольге
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Откуда не ждали: почему нельзя готовить в алюминиевой фольге 

Anews 44 минуты назад
Фото: Anews
Домохозяйки и повара дорогих ресторанов используют алюминиевую фольгу во время приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Это решение является удобным во многих факторах, однако современные ученые доказали, что использование фольги во время нагревания пищи до высоких температур может стать опасным для здоровья. Дело в том, что часть алюминия может попадать в пищу, а эксперты рассказали каким образом этот элемент влияет на здоровье человека и как предотвратить негативное его воздействие. Безопасно употреблять около 40 мг алюминия на 1 кг веса в сутки, ведь такое количество не отразится на здоровье организма негативно. Небольшие количества этого элемента будут с легкостью выведены уже спустя непродолжительный период времени, но в современном мире в организм людей попадают гораздо большие дозы алюминия. Алюминий можно найти в пище, например, его наличие предусмотрено в чае, специях, соли, сыре и т.д, а еще из него изготавливают посуду, медикаменты, используя также для очистки воды. Чрезмерное употребление указанного элемента может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, а особенно негативные последствия ярко проявляют себя у граждан, имеющих нарушения функции почек, а также проблемы с костями. Алюминий попадает в пищу через разнообразные кухонные принадлежности, например, через кастрюли. Чтобы алюминий не попадал в продукт, на стенках кастрюль образовывают оксидную пленку, которая стирается во время мытья. Чтобы избежать этого, в новой алюминиевой посуде необходимо вскипятить воду, пока дно и стенки не окажутся матовыми. Обезопасить алюминиевую фольгу для человека нет возможности, поэтому из нее в процессе готовки в пищу попадает рекордное количество этого элемента. Лимонный или же томатный сок, которые задействованы во время готовки, лишь усугубляют положение, и даже способны частично растворить фольгу. Поэтому эксперты призывают для приготовления применять стеклянную или керамическую посуду. Фольга подойдет для хранения холодных блюд, но и с этим не стоит усердствовать, особенно если продукт кислый или острый.]]>
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