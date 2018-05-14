Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге

Домохозяйки и повара дорогих ресторанов используют алюминиевую фольгу во время приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Это решение является удобным во многих факторах, однако современные ученые доказали, что использование фольги во время нагревания пищи до высоких температур может стать опасным для здоровья.

Дело в том, что часть алюминия может попадать в пищу, а эксперты рассказали каким образом этот элемент влияет на здоровье человека и как предотвратить негативное его воздействие.

Безопасно употреблять около 40 мг алюминия на 1 кг веса в сутки, ведь такое количество не отразится на здоровье организма негативно. Небольшие количества этого элемента будут с легкостью выведены уже спустя непродолжительный период времени, но в современном мире в организм людей попадают гораздо большие дозы алюминия.

Алюминий можно найти в пище, например, его наличие предусмотрено в чае, специях, соли, сыре и т.д, а еще из него изготавливают посуду, медикаменты, используя также для очистки воды.

Чрезмерное употребление указанного элемента может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, а особенно негативные последствия ярко проявляют себя у граждан, имеющих нарушения функции почек, а также проблемы с костями. Алюминий попадает в пищу через разнообразные кухонные принадлежности, например, через кастрюли.

Чтобы алюминий не попадал в продукт, на стенках кастрюль образовывают оксидную пленку, которая стирается во время мытья.

Чтобы избежать этого, в новой алюминиевой посуде необходимо вскипятить воду, пока дно и стенки не окажутся матовыми.

Обезопасить алюминиевую фольгу для человека нет возможности, поэтому из нее в процессе готовки в пищу попадает рекордное количество этого элемента. Лимонный или же томатный сок, которые задействованы во время готовки, лишь усугубляют положение, и даже способны частично растворить фольгу. Поэтому эксперты призывают для приготовления применять стеклянную или керамическую посуду. Фольга подойдет для хранения холодных блюд, но и с этим не стоит усердствовать, особенно если продукт кислый или острый.