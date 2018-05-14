Лучший пряник красиво расписан и имеет вкус меда

Эксперты продегустировали несколько видов этого сладкого кушанья. Как выяснилось, выбрать лучшее непросто. Каждый пряник имеет свои достоинства и недостатки.

В редакции «ВМ» прошло заседание Экспертного совета конкурса «Московское качество». Специалисты выбирали лучшие, на их взгляд, пряники.

— В Москве и ближайших регионах, оказывается, довольно много компаний, которые готовят пряники, причем вручную, — рассказывает вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Бондаренко

Первым эксперты решили продегустировать знаменитый Тульский пряник (производитель — «Старая Тула»).

— Это классический печатный пряник, и глазурь на нем глянцевая, а не матовая, как и должно быть, — объясняет руководитель технологического отдела Московской гильдии пекарей Анна Завиновская. — Начинка распределена равномерно, ее хватает, что важно. В общем, это «честный» пряник.

Продукция компании «Фацер» — без начинки. Это обычный «массовый» пряник. Правда — шоколадный.

— На самом деле, конечно, шоколада в нем нет, а есть, судя по вкусу, какао-порошок, — уверена эксперт РОСПиК Анна Литвин.

В «Покровском прянике» эксперты отметили обилие начинки и вкус меда.

— Может быть, это не мед, а патока, которая дешевле, но вкус все равно присутствует, — отметила Анна Литвин.

Состав пряников, кстати, тут же попытались выяснить, читая этикетку. Это оказалось непросто. На многих образцах информация о составе была набрана таким мелким шрифтом, что экспертам пришлось надевать очки. А пожилым покупателям, возможно, отправляясь в магазин, лучше брать лупу.

— В составе «Тульского пряника» довольно много ингредиентов. Лично я бы предпочел, чтобы их было меньше, — рассуждает председатель экспертного совета Российской диабетической ассоциации Константин Павлов

Кстати, как напомнили присутствующие, изначально в составе пряников присутствовали разве что мука, мед и пряности. Такой продукт можно производить и сейчас, но стоить он будет очень дорого. Поэтому мед, например, нередко заменяют сахаром, а натуральные пряности — всевозможными добавками, «идентичными натуральным». И чем длиннее список ингредиентов продукта, тем доверия ему меньше.

Дошла очередь и до пряника «У Палыча». На нем был толстый слой глазури, а сверху — ручная роспись. Эксперты отметили и красивую подарочную упаковку. Состав пряника оказался приятно коротким, причем в него входили мед, изюм и сливочное масло — вполне натуральные продукты. В других дегустируемых образцах, кстати, вместо масла был маргарин.

— Пряник «У Палыча» имеет праздничный вид, с ним можно приходить в гости, но и стоит дороже других, — констатировала Елена Литвин.

Эксперт, кстати, посоветовала есть пряники либо с черным чаем, либо с молоком — особенно мятные.

А какой продукт победил, мы узнаем 17 мая. В этот день завершится II Евразийский форум по хлебопечению, который пройдет на ВДНХ, в павильоне № 75. Лауреаты премии «Московское качество — 2018» в категории «Пряники» получат заслуженные награды.

СПРАВКА

Как отметили эксперты, пряничное производство сейчас активно развивается во многих регионах России. Очень качественную продукцию можно производить, например, на Алтае. Однако в «Московском качестве» участвуют только те пряники, которые встречаются на столичных прилавках. Остальные пробуйте в поездках по стране.