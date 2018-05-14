Он думал, что его жизнь полна грусти. Но слова мудреца просто впечатлили.

Один несчастный мужчина пришел к мудрецу, чтобы узнать, почему в его жизни много проблем.

Старый мудрец сказал мужчине взять горсть соли в руку, а затем положить в стакан с водой и выпить его.

— Как тебе на вкус? — спросил мудрец.

— Ужасно, — ответил мужчина.

Затем мудрец попросил мужчину взять еще одну горсть соли и бросить в озеро.

— А сейчас выпей воду из озера, — сказал мудрец.

Мужчина выпил воду, и мудрец спросил:

— Как тебе вода из озера?

— Неплохо, — ответил мужчина.

— Ты чувствуешь вкус соли? — поинтересовался мудрец.

— Нет, не чувствую, — сказал мужчина.

Мудрец сел возле мужчины, сложил руки и сказал: «Наша боль — это соль. То, как мы ее чувствуем, зависит от того, в какой резервуар мы ее положим. Поэтому, когда мы испытываем боль, нам всего лишь надо пересмотреть положение вещей. Перестаньте быть стаканом, станьте озером».