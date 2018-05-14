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Салат из креветок и брюссельской капусты
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Салат из креветок и брюссельской капусты 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Салат из брюссельской и листовой капусты с креветками, авокадо и беконом.
Ингредиенты
Бекон 4 полоски
креветки 500 г  красный перец по вкусу
брюссельская капуста 1 кг  листовая капуста 500 г  авокадо 1 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Креветки посыпьте красным перцем и отставьте.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Бекон обжарьте около 10 минут до хруста. Переложите на бумажные полотенца. Остудите и поломайте на кусочки.
Слейте со сковороды жир, оставив 2 столовые ложки. Выложите на сковороду креветки и обжарьте в течение 3-5 минут. Посолите и поперчите, перемешайте. Переложите на тарелку, накройте фольгой и сохраняйте теплыми.
В сковороду выложите тонко нарезанную брюссельскую и листовую капусту. Потушите в течение пары минут, посолите и поперчите.
Выложите капусту на тарелки, сверху выложите креветки, раскрошенный бекон и нарезанный кубиками авокадо. При желании можно полить соком лайма.
Фото: Pinterest
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