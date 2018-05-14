Салат из креветок и брюссельской капусты

Салат из брюссельской и листовой капусты с креветками, авокадо и беконом.

Ингредиенты

Бекон 4 полоски

креветки 500 г красный перец по вкусу

брюссельская капуста 1 кг листовая капуста 500 г авокадо 1 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Креветки посыпьте красным перцем и отставьте.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Бекон обжарьте около 10 минут до хруста. Переложите на бумажные полотенца. Остудите и поломайте на кусочки.

Слейте со сковороды жир, оставив 2 столовые ложки. Выложите на сковороду креветки и обжарьте в течение 3-5 минут. Посолите и поперчите, перемешайте. Переложите на тарелку, накройте фольгой и сохраняйте теплыми.

В сковороду выложите тонко нарезанную брюссельскую и листовую капусту. Потушите в течение пары минут, посолите и поперчите.

Выложите капусту на тарелки, сверху выложите креветки, раскрошенный бекон и нарезанный кубиками авокадо. При желании можно полить соком лайма.

Фото: Pinterest