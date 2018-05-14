Кофе жажду не утолит

«ВМ» опросила читателей, что они пьют, когда на улице жарко.

— В молодости, помню, я почему-то был уверен, что в жаркий день хорошо помогает холодное пиво. Наверное, реклама меня убедила. Заходил в супермаркет и брал пиво из холодильника. Но на самом деле пиво утоляет жажду на 10–15 минут. И то лишь потому, что холодное. А потом все равно хочется пить. Сейчас пиво как средство от жажды я вообще не употребляю, даже в отпуске.

Елена Коробченко, врач общей практики:

— Если вам жарко, пейте обычную воду. Разумеется, фильтрованную или бутилированную, но не минералку — она лечебная. Хорошо утоляет жажду холодная вода. Только следите, чтобы она не была ледяной — иначе простудитесь. Кстати, холодная вода помогает избавиться от лишнего веса. Ведь организм, чтобы она усвоилась, должен сначала ее нагреть. А значит, для этого он сжигает калории.

Кирилл Семенышев, водитель:

— Раньше я, чтобы напиться, покупал колу и другую сладкую воду. Но реально она не помогает. Через какое-то время от сладкого опять хочется пить. Чай и кофе тоже не очень эффективны — от них только чаще в туалет бегаешь. Поэтому я вожу с собой бутылку обычной воды.

Регина Сысоева, диетолог:

— Все, что не вода, это еда. Когда вы утоляете жажду соком, нектаром, газировкой или чем-то еще, вы фактически принимаете пищу. Часто бывает, что еще завтрак или обед не переварился, а человек заливает в себя калорийный лимонад или, скажем, квас. Это нарушает процесс пищеварения.

Антон Ермилов, студент:

— Я когда-то занимался легкой атлетикой, и тренер научил меня пить воду правильно. В общем, пить нужно мелкими глотками, подолгу задерживая жидкость во рту. Тогда вы напьетесь лучше, чем если в один присест проглотите литр минералки.

Евгения Толстопальцева, продавец:

— В холод лично мне хорошо помогает чай — я всегда ношу с собой небольшой термос. А в жару в тот же термос наливаю холодную воду. Всем, кстати, рекомендую — главное, чтобы термос, как у меня, был легким и в сумочке свободно помещался.