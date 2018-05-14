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Рецепты освежающих коктейлей, которые утолят жажду
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Рецепты освежающих коктейлей, которые утолят жажду 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Месяц май балует москвичей жаркой погодой, а оснований полагать, что лето будет холодным, пока нет. «Вечерка» узнала у столичных барменов, какие освежающие безалкогольные коктейли не дадут умереть от жажды.
Бармен Андрей Клыков советует великолепный молочный коктейль «Сникерс».
— Коктейль пользуется особенной популярностью жарким летом. Он сладкий и освежающий. Чтобы его приготовить, необходимо в блендер положить мороженое, молоко, шоколадный и карамельный топинги, а также арахисовая паста. Взбиваем все и переливаем в бокал. Сверху украшаем взбитыми сливками и кусочками батончика «Сникерс», — рассказывает Андрей.
По его словам, напиток особенно нравится девушкам и детям.
Бармен Виктор Дмитриев говорит, что летом стоит брать лимонады.
— Один из самых востребованных — «Малиновое танго». Наливаем в бокал сироп маракуи и клубничный сироп, выжимаем лимон. Добавляем немного льда, перемешиваем ложкой и заливаем содовой сверху. Украшаем лимоном и вишней для коктейлей, но можно и свежей, а также веточкой мяты для аромата, — рассказал рецепт бармен.
Так, особая кислинка, присущая напитку, не только взбодрит, но и придаст сил для дальнейшей прогулки по городу.
Официант Никита Ведерников считает, что этим летом нужно пить итальянский лимонад с маракуя.
— В бокал со льдом наливается пюре из маракуи и сироп, добавляется манго, сверху — содовая. Конечно, у напитка ярко выражен вкус маракуйи. Пьют его как девушки, так и парни, особенно, автолюбители, — отметил Никита.
«Вечерка» выбрала несколько напитков на свой вкус и советует их непременно попробовать этим летом.
«Ананасовый рай»
В блендер добавить свежие ананас и банан, выжать сок из половинки лимона, немного бананового сиропа. Взбить до однородной массы и вылить в стакан. Залить содовой.
«Бенгальские огни»
Молочный напиток, который также готовится в блендере. Для приготовления понадобится киви, клубника и мороженое, лед. Взбиваем и выливаем в бокал. Украшаем клубникой.
Безалкогольный «Мохито»
Классический коктейль, который обязан попробовать каждый. В бокал кладем несколько кусочков лайма и выдавливаем их них сок. Добавляем несколько веточек свежей мяты, немного сахарного сиропа. Засыпаем колотым льдом доверху, заливаем содовой. Перемешиваем и украшаем веточкой мяты и кружочком лайма. Вуаля! Освежающий напиток готов.
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