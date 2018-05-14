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Салат с креветками
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Салат с креветками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легкий салат с креветками, сухариками, салатными листьями и пармезаном.
Ингредиенты
Лимон (цедра) 1 шт  лимонный сок 60 мл  чеснок 1 зубчик
дижонская горчица 1 ч. л.
соус Ворчестер 1 ч. л.
винный уксус 1 ч. л.
оливковое масло 180 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
хлеб (чиабата) 0,5 шт  креветки 1 кг  салат ромэн 2 кочана
красный лук (маленький) 1 шт  пармезан 100 г  Способ приготовления
В небольшой миске смешайте лимонную цедру и сок, измельченный чеснок, горчицу, соус Ворчестер и уксус. По частям влейте 120 мл масла, взбивая венчиком. Посолите и поперчите. Отставьте.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Хлеб нарежьте кубиками. Сбрызните 2 столовыми ложками масла. Выложите равномерным слоем на противень. Запекайте до золотистого цвета в течение 25-35 минут. Выньте из духовки и немного охладите.
Разогрейте оставшееся масло в большой сковороде. Выложите на нее очищенные креветки, посолите и поперчите их по вкусу. Обжарьте примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Тем временем листья салата порвите руками и сложите в миску. Добавьте сухарики, тонко нарезанный лук и очень тонко нарезанный пармезан (для нарезания лучше использовать терку. Полейте заправкой и перемешайте. Разложите по тарелкам, сверху выложите креветки и подавайте.
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