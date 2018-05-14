Салат с креветками

Легкий салат с креветками, сухариками, салатными листьями и пармезаном.

Ингредиенты

Лимон (цедра) 1 шт лимонный сок 60 мл чеснок 1 зубчик

дижонская горчица 1 ч. л.

соус Ворчестер 1 ч. л.

винный уксус 1 ч. л.

оливковое масло 180 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

хлеб (чиабата) 0,5 шт креветки 1 кг салат ромэн 2 кочана

красный лук (маленький) 1 шт пармезан 100 г Способ приготовления

В небольшой миске смешайте лимонную цедру и сок, измельченный чеснок, горчицу, соус Ворчестер и уксус. По частям влейте 120 мл масла, взбивая венчиком. Посолите и поперчите. Отставьте.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Хлеб нарежьте кубиками. Сбрызните 2 столовыми ложками масла. Выложите равномерным слоем на противень. Запекайте до золотистого цвета в течение 25-35 минут. Выньте из духовки и немного охладите.

Разогрейте оставшееся масло в большой сковороде. Выложите на нее очищенные креветки, посолите и поперчите их по вкусу. Обжарьте примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Тем временем листья салата порвите руками и сложите в миску. Добавьте сухарики, тонко нарезанный лук и очень тонко нарезанный пармезан (для нарезания лучше использовать терку. Полейте заправкой и перемешайте. Разложите по тарелкам, сверху выложите креветки и подавайте.