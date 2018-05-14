Ещё
Зимняя панцанелла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зимняя панцанелла 

Карельские вести 1 час назад
Зимний вариант популярного итальянского салата — с брюссельской капустой и тушеными помидорами.
Ингредиенты
Брюссельская капуста 600 г  помидоры черри 20 шт  хлеб 400 г  оливковое масло 6 ст. л.
бальзамический уксус 2 ст. л.
чеснок 1 зубчик
красный перец по вкусу
пармезан 30 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте духовку до 200 градусов. Брюссельскую капусту разрежьте на четвертинки. Полейте их 2 столовыми ложками оливкового масла и посыпьте красным перцем. Хорошо перемешайте и выложите на противень. Посолите и поперчите. Запекайте около 15-20 минут. Выньте из духовки и отставьте.
Разогрейте 2 столовые ложки масла в сковороде на сильном огне. Добавьте нарезанный кубиками хлеб, хорошо перемешайте. Слегка посолите и поперчите. Готовьте около 5-6 минут до золотистого цвета. Переложите сухарики со сковороды на тарелку.
Снова верните сковороду на огонь и влейте на нее оставшееся масло. Добавьте измельченный чеснок и готовьте около минуты. Добавьте помидоры и тушите около 4-5 минут. Влейте бальзамический уксус и готовьте еще около минуты.
В большой миске смешайте брюссельскую капусту, помидоры и хлеб. Выложите на тарелки, сверху выложите тонко нарезанным сыром и сбрызните соком, который остался от жарки помидоров. Подавайте салат остывшим до комнатной температуры.
Карельские вести: последние новости
Салат с креветками Что из «молочки» вызывает больше всего нареканий: итоги проверки Салат с грибами и яйцом-пашот
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»39
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое5
Узнайте, насколько вы плохой человек10
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью24
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение