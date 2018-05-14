Зимняя панцанелла

Зимний вариант популярного итальянского салата — с брюссельской капустой и тушеными помидорами.

Ингредиенты

Брюссельская капуста 600 г помидоры черри 20 шт хлеб 400 г оливковое масло 6 ст. л.

бальзамический уксус 2 ст. л.

чеснок 1 зубчик

красный перец по вкусу

пармезан 30 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разогрейте духовку до 200 градусов. Брюссельскую капусту разрежьте на четвертинки. Полейте их 2 столовыми ложками оливкового масла и посыпьте красным перцем. Хорошо перемешайте и выложите на противень. Посолите и поперчите. Запекайте около 15-20 минут. Выньте из духовки и отставьте.

Разогрейте 2 столовые ложки масла в сковороде на сильном огне. Добавьте нарезанный кубиками хлеб, хорошо перемешайте. Слегка посолите и поперчите. Готовьте около 5-6 минут до золотистого цвета. Переложите сухарики со сковороды на тарелку.

Снова верните сковороду на огонь и влейте на нее оставшееся масло. Добавьте измельченный чеснок и готовьте около минуты. Добавьте помидоры и тушите около 4-5 минут. Влейте бальзамический уксус и готовьте еще около минуты.

В большой миске смешайте брюссельскую капусту, помидоры и хлеб. Выложите на тарелки, сверху выложите тонко нарезанным сыром и сбрызните соком, который остался от жарки помидоров. Подавайте салат остывшим до комнатной температуры.