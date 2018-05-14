Салат из кальмаров с овощами

Салат с жареными кальмарами, запеченным болгарским перцем и маринованным луком.

Ингредиенты

Красный лук (крупный) 1 шт белый винный уксус 80 мл мед 1 ст. л.

болгарский перец 1 шт кальмары 200 г петрушка 1 пучок

зернистая горчица 1 ч. л.

каперсы 1 ч. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Лук нарежьте тонкими кольцами. обжарьте их с двух сторон на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Снимите с гриля и сложите в банку с крышкой. Уксус доведите до кипения вместе с медом и залейте лук. Закройте крышкой и оставьте мариноваться на 10 минут.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Болгарский перец запеките до мягкости в духовке или обжарьте на гриле. Снимите кожицу и нарежьте перец тонкими полосками. Сложите в салатник.

Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Обжарьте нарезанные кальмары в течение нескольких минут. Выложите в салатник к перцу. Добавьте нарезанную петрушку.

Готовим заправку. Смешайте горчицу, каперсы, 1 столовую ложку лукового маринада, соль и перец.

Выложите кольца лука в салатник, полейте салат заправкой и перемешайте. Подавайте сразу.