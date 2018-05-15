В какие блюда русской кухни добавляют водку

Многие воспринимают водку исключительно как спиртной напиток. Однако на самом деле она также является неотъемлемым ингредиентом многих блюд, в том числе ухи. Для чего же алкоголь добавляют в рыбный суп?

Все супы — это уха Когда-то на Руси ухой называли абсолютно все супы: и овощные, и мясные, и рыбные. Доказательством тому может служить само понятие «уха». По одной из версий оно произошло от слова «ухо». Дело в том, что зачастую бульоны варили из самых разнообразных частей животных: голов, хвостов и ушей. Согласно другому предположению, термин «уха» имеет индоевропейский корень «jus», что означает «отвар». Со временем название «уха» закрепилось исключительно за супом из рыбы.

Уха появилась на Руси еще около XI-XII веков. И главным достоинством древнерусской ухи считалась ее наваристость. Если по каким-либо причинам, суп оказывался недостаточно жирным, его заправляли сливочным маслом. Чуть позже появились и первые рецепты ухи, одним из основных компонентов которой была водка.

Вкус и внешний вид Раньше уху зачастую варили прямо возле места рыбалки: на берегу реки или озера, откуда и брали воду для приготовления блюда. А поскольку в те времена никаких фильтров еще не существовало, необходимо было как-то перебивать неприятный привкус, который придавали воде водоросли, тина и другие организмы. Предположительно, именно для этой цели в уху и стали добавлять водку, которая, кстати, частично убивала вредные микроорганизмы, присутствующие в воде из природных источников.

Современные гурманы утверждают, что алкоголь на самом деле устраняет неприятный запах, присущий речной рыбе, придает ухе приятный аромат и пикантный вкус. Кроме того, благодаря водке рыба не разваливается на кусочки, а остается крепкой и сочной. Алкоголь также придает рыбе белизну, а бульону — прозрачность.

Водка в других блюдах

Кроме ухи, водкой сдабривают и другие блюда. Например, используют для приготовления различной выпечки. Опытные хозяйки уверяют, что в этом случае булочки, пряники или печенье лучше пропекаются и приобретают более привлекательный вид.

Водку добавляют и в блюда из мяса. Например, при варке бульона — алкоголь сокращает время готовки, а также устраняет ненужные запахи и придает мясу дополнительную мягкость.

Применяют водку и при приготовлении разнообразных солений. К примеру, ложку спиртного напитка некоторые кладут в квашенную капусту для того, чтобы она подольше не портилась.