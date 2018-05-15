Микрозелень на подоконнике — новый тренд или зря потраченные деньги

Микрозелень — это съедобные маленькие растения, которым дают дорасти до пары настоящих листьев. Они обладают повышенным количеством питательных веществ: ферментов, аминокислот, витаминов, эфирных масел и хлорофилла. Объясняется это тем, что растения находятся в самом начале своего роста и по максимуму используют запас питательных веществ, который необходим для прорастания. Микро— и макроэлементы усваиваются намного лучше, чем при употреблении в пищу семян (крупы и бобы в виде каш, высушенные и перемолотые специи. При этом микрозелень менее калорийна. Именно благодаря этим полезным свойствам микрогрин стал популярным ингредиентом блюд в разных странах, например, в США вошел в пятерку самых модных продуктов.

Крошка-зелень

Микрогрин способствует очищению организма и дает необходимый запас энергии. Самые популярные в России семена для проращивания — брокколи, базилик, кинза, редис, клевер, горчица, пажитник, люцерна и подсолнечник. Самыми полезными диетологи считают ростки подсолнечника, люцерны и гречки. Например, у подсолнечника максимально сбалансирован уровень аминокислот, высокое содержание цинка, хлорофилла, антиоксидантов и витаминов. Люцерна особенно полезна для веганов, так как является источником белка высокого качества, а также магния, железа и кальция. В проростках гречки есть рутин, которым лечат ломкость кровеносных сосудов. Все полезные свойства, присущие гречневой крупе, усиливаются в многократном размере в ее ростках. Фолиевая кислота помогает кроветворению. Вырастить микрозелень на подоконнике несложно. Семена, контейнер и пара недель — все, что вам нужно, чтобы наслаждаться пользой микрогрина. К тому же рассада станет отличным украшением интерьера.

Вырастить микрогрин можно несколькими способами.

Способ №1: самый простой

Залить семена теплой водой на четыре-восемь часов. Емкость накрыть марлей и поставить в теплое место, укутав темной тканью. Затем наполнить лоток почвой на 4-5 см, должны остаться бортики, которые будут держать проростки.

Распределить семена по поверхности почвы, слегка утрамбовать. Некрупные семена (брокколи, редис, руккола, кресс) не должны склеиваться между собой, им нужно немного пространства. Крупные семена должны усеять всю поверхность. Оросить семена из распылителя.

Накрыть емкость и поставьте в темное теплое место на пару дней (до пяти). Ежедневно проветривать помещение и проверять проростки, орошать при необходимости.

Через три-пять дней появляются стебли — теперь они готовы поселиться на подоконнике. Чем больше света, тем лучше. Орошать надо распылителем. Срезать можно, как только появится пара настоящих листочков.

Почву можно перебрать и использовать снова. Удобрять не нужно — все, что необходимо, есть в семени.

Способ №2: научный подход

Оригинальный домашний способ — проращивать зелень в банках. Для этого берем обычную банку 0,5 л и натягиваем на нее тоненькую сетку, зафиксировав шнуром. Семена высыпаем в емкость, заливаем свежей водой, ставим на подоконник и регулярно меняем воду (один-три раза в сутки). Идеально, если банки установлены под углом в 30 градусов — так вода лучше стекает. Через три-семь дней появляются ростки, которые вылезают сквозь сеточку.

Способ №3: с помощью гаджетов

Если не хочется хлопот, можно обзавестись автоматическим гидропонным прорастителем. В его основе лежит принцип аэрации (активного насыщения кислородом), что ускоряет проращивание. В нижний резервуар наливается чистая питьевая вода, оттуда маленький встроенный насос подает ее на верхний этаж, где помещаются семена. В первые сутки проращивания верхняя емкость накрывается светофильтрующей крышкой, обеспечивающей оптимальный световой режим, а специальная вертушка периодически разбрызгивает воду над семенами. В таких благоприятных условиях проращивание происходит очень быстро. Например, у зерен пшеницы, бобовых, тыквы или семян подсолнечника ростки появляются всего за 12-14 часов! Такой урожай уже можно употреблять в пищу. Внешне зелень в гаджете выглядит даже более привлекательно, чем в лотке.

Идеи для микрогрина

Вы можете создавать вкусовые миксы. Например, быстрорастущие сорта красной и пекинской капусты имеют мягкий сладкий вкус, дайкон и кресс-салат — острый, горчица с зелеными и темно-бордовыми листьями — сладкие и пряные листики.

Важно не срывать, а срезать ростки, причем утром. Тогда листочки будут сочными.

Срок годности «малюток» — от двух до семи дней. Если вы сразу не съедите микрогрин, хорошо промойте его, сверните в рулон с помощью бумажного полотенца и храните в холодильнике несколько дней. Микрогрин можно даже заморозить в формочках для льда.

Не ограничивайтесь салатами. Можно добавлять зелень в смузи. Например, возьмите две-три щепотки микрогрина, половину стебля сельдерея, четвертинку яблока, два киви и измельчите в блендере.

Рецепт с микрогрином

Микрогрин может стать практически основным блюдом. Вот, например, кабачки гриль с заправкой из микрозелени.

Вам понадобится:

2 молодых кабачка

150 г микрозелени горчицы

2 ст. л. винного уксуса

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. тимьяна.

соль, перец, оливковое масло

Приготовление:

Кабачки нарежьте крупными слайсами. Посолите, поперчите, смажьте оливковым маслом и обжарьте на гриле с обеих сторон до готовности. Остальные ингредиенты смешайте, дайте настояться, затем вылейте на кабачки и накройте крышкой. Оставьте на 10-15 минут и можно подавать к столу.

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