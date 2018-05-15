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Как произносить название популярных австрийских сортов винограда
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Как произносить название популярных австрийских сортов винограда 

Itsmywine.ru 41 минуту назад
Фото: Itsmywine.ru
Рассказывает (точнее, диктует) винодел Маркус ХуберАвстрийские вина сейчас очень модные. Но мало кто знает, как правильно произносить названия сортов, из которых они сделаны. Исправляем ситуацию. БЛАУФРЕНКИШ. Черный виноград, из которого делают красное вино. В аромате легко распознать вишню и ягоды черного цвета. ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР. Самый массовый сорт белого винограда в Австрии. Выбирайте вино последних урожаев. МЮЛЛЕР ТУРГАУ. Белый сорт винограда созданный из скрещивания рислинга и… второго «родителя» установить ученым пока не удалось. ТРОКЕНБЕРЕНАУСЛЕЗЕ. Сладкое вино, которое изготавливают из отборных ягод позднего урожая. Лучше его оставить на десерт. ВАЙСБУРГУНДЕР. Под этим словом скрывается хорошо известный нам белый сорт пино блан. ЦВАЙГЕЛЬТ. Красное вино, которое раскрывает свои лучшие качества в юном возрасте. Фото: iStock.com/kobeza
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